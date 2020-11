Andrea Luna forma parte del elenco de la telenovela "Princesas". | Fuente: Difusión

No dará vida a una princesa, sino a uno de los personajes antagónicos. Andrea Luna interpretará a Zamara Machuca en la telenovela “Princesas” y comentó en un comunicado a la prensa los retos que significó este papel y cuán satisfecha se siente al haberlo asumido.

“Solo espero que no me juzguen por mi personaje, que es medio oscuro. Utiliza ese lado angelical, que tengo yo y siento que he explotado gracias al personaje como está escrito. He explorado ese lado medio gatuno”, relató.

La producción, que se estrenará el 1 de diciembre a las 9:30 p.m. a través de América Televisión, está inspirada en los cuentos de Disney y aborda, según la actriz, temas tan actuales como la violencia de género.

Asimismo, Luna aseguró que “rodar en pandemia ha sido todo un reto” en alusión a que parte de las grabaciones fueron hechas durante la crisis sanitaria producida por el nuevo coronavirus. Al respecto, la intérprete señaló:

“Hemos estado protegidos con todas las medidas de seguridad. Nosotros empezamos a grabar en diciembre de 2019, y lo hicimos enero, febrero y lo que quedó de marzo. Gracias a Dios, ya se habían hecho escenas como la de los bailes, donde había mucha gente”.

UN RODAJE ACCIDENTADO

A pesar de que el rodaje de “Princesas” resultó accidentado debido a la pandemia, Andrea Luna detalló que las escenas pendientes fueron realizadas siguiendo estrictos lineamientos de medidas de seguridad.

“Hay escenas que quedaron pendientes, y las hicimos con mucha seguridad en agosto cuando retomamos las grabaciones. Hubo escenas que tuvieron que replantearse, porque eran en exteriores”, acotó.

De este modo, la telenovela producida por ProTV terminó sus grabaciones este año durante una crisis que llevó a varios proyectos televisivos a reinventarse. “Ha sido un gran trabajo, pero al mismo tiempo todo un reto”

Como se recuerda, "Princesas" también cuenta con las actuaciones de Flavia Laos, Priscilla Espinoza, Tatiana Calmell, Norma Martínez, Javier Delguidice, Sergio Galliani, César Ritter, Jimena Lindo, Stefano Salvini, Leslie Stewart, Mochi Brugué y el debut de la cantante Amy Gutiérrez.