Andrés Wiese regresa a las redes sociales con mensaje inspirador. | Fuente: Instagram

Andrés Wiese reapareció en Instagram después de estar un mes alejado de las redes sociales. El actor, quien fue acusado de acoso y maltrato por parte de Mayra Couto, subió una imagen con una descripción dando a entender que “aprendió de sus errores del pasado”:

“¡Después de la tormenta siempre sale el sol! Se aprende más de los errores que de los aciertos... y te hace más fuerte. Gracias familia y amigos (verdaderos) por estar allí con sus mensajes y llamadas... gracias por estar aquí”, se lee en la primera parte de la publicación.

Más adelante, el artista peruano también se animó a agradecer a las personas que se alejaron de él: “Y a los que ya no están, se fueron o nunca estarán, les deseo sinceramente lo mejor”.

Finalmente, Andrés Wiese asegura que ya aprendió de sus errores y tratará de salir adelante a pesar de las adversidades: “Porque todos la ca*** y de todo se aprende; ahora a levantar la cabeza y empezar de nuevo... porque la vida continúa”.

MAYRA COUTO LO ACUSA DE ACOSO Y MALTRATO

Andrés Wiese se encuentra en el ojo de la tormenta. Luego de que en el programa “Magaly TV: La Firme” una menor de edad lo acusara de acoso sexual, Mayra Couto decidió realizar una denuncia pública más a su antiguo colega, a través de Instagram.

Desde su cuenta de Instagram, la actriz compartió una serie de ‘stories’ que muestran los mensajes que le escribió a Andrés Wiese en los que le acusaba de acoso sexual durante las grabaciones de “Al fondo hay sitio”.

Con fecha de 14 de abril, dichos mensajes fueron enviados luego de que el actor denunciara ser víctima de acoso en redes sociales por recibir una andanada de comentarios sobre su físico tras compartir una fotografía con un postre que había preparado.

“Hola. Te escribo para expresarte mi solidaridad”, le dijo al inicio Couto a Wiese. “Y decirte que yo también me he sentido acosada por ti”, añadió para luego sostener que el actor buscaba rozarla cuando les tocaba hacer un plano cercano. “No estoy loca y no me lo estoy inventando”, añadió.