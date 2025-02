Andrés Wiese revela que su mascota 'Menta' padece de cáncer: "Tengo mucho miedo"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Andrés Wiese no la pasa nada bien. El recordado actor de Al fondo hay sitio reveló que su mascota ‘Menta’ padece de cáncer. Por medio de un video difundido en su cuenta de Instagram, el también modelo peruano recalcó que su perra ya fue intervenida en el quirófano de la veterinaria haciendo los tratamientos correspondientes.

“Mentita ya está en el veterinario. Ella está en el quirófano en este momento. Ya firmamos los consentimientos para la intervención. También vimos el tema de la anestesia que siempre da mucho nervio. Ahora le están haciendo una electro-quimio por el cáncer que tiene”, expresó Wiese notoriamente acongojado por la situación.

Del mismo modo, el también actor de Sube a mi nube afirmó confiar “plenamente” en los médicos veterinarios que vienen atendiendo a su mascota. De igual manera, contó que ellos vienen evaluando una carnosidad que se encontraba al lado de sus ojos y que parecía “una herida o una costra porque se rascaba todo el tiempo”.

“Lo mandamos al laboratorio y finalmente salió lo que es. Estamos aprovechando en sacarle unos cuantos exámenes más y confiar en que va a recuperarse. Gracias por el cariñoso hacia ella. Es realmente conmovedor. Gracias de todo corazón”, concluyó.

Días atrás, Andres Wiese publicó un post en Instagram con un carrusel de fotos con ‘Menta’ informando que iniciaría el tratamiento con una oncóloga tras conocer que tiene cáncer. “Mañana es nuestra primera cita con la oncóloga. Han sido días muy duros y tengo mucho miedo (…) pero te juro que juntos le vamos a ganar a ese cáncer, mi amor, mi guerrera hermosa. Te amo Mentita”, escribió el popular ‘Ricolás’.

Andrés Wiese adoptó a su mascota ‘Menta’ en agosto de 2020. El también actor de La Pre y De vuelta al barrio contó en Instagram que pudo conocer al can gracias a dos organizaciones sociales enfocadas en el rescate de animales.

De igual manera, el empresario mostró imágenes de meses atrás donde se pudo ver que el animal estaba muy herido y maltratado. Del mismo modo, reiteró la importancia de adoptar a un animal en estado de abandono.

“Adoptar una mascota te cambia la vida y te permite continuar con una cadena de amor que empieza desde el momento en que rescatan al animal y eso no tiene precio. Gracias a ti Mentita por conectar conmigo y escogerme para compartir una nueva vida juntos. Te amo china”, escribió Wiese.

Andrés Wiese revela los motivos de su salida de Al fondo hay sitio

Andrés Wiese habló sobre su salida de Al fondo hay sitio, popular serie peruana donde interpretó a Nicolás de las Casas entre el 2009 y 2016. Fue durante su participación en el podcast La lengua que Wiese explicó que no quería que el mencionado programa sea su "único universo".

"Hay gente que decidió volver a la serie, están felices y vivirán haciéndola por el resto de su vida, a mí me sirvió para darme cuenta de que había otras cosas. Tenía claro de que no quería que fuera mi único universo", declaró.

Por otra parte, reconoció que el ritmo de trabajo era intenso, lo que le dificultaba disfrutar de su vida personal. "No estaba enjaulado ni preso, pero no había esta libertad de decir: 'oye, la próxima semana vamos a almorzar', porque recién un día antes me enteraba cómo era mi día de grabación", comentó.

