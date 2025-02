Laura Bozzo regresa al reality 'La casa de los famosos' en México y afirma: "¡Ahora vengo con todo!"

"Vengo por la revancha", expresó Laura Bozzo tras su presentación en ‘La casa de los famosos All Stars’, reality donde estará con el modelo peruano Varo Vargas.

Laura Bozzo vuelve a acaparar todas las miradas en México y Latinoamérica. La controvertida conductora de televisión peruana regresa a la quinta temporada de La casa de los famosos, el popular reality de convivencia de Telemundo donde 20 participantes estarán en una casa tratando de sobrellevar sus diferencias con el fin de ganar el premio de 200 mil dólares.

La cadena Telemundo anunció a Laura Bozzo, de 73 años, como una de las participantes estelares de La Casa de los Famosos All Stars, una nueva edición del reality este 2025 y donde nuevos rostros estarán presentes junto con la peruana más conocida de la televisión mexicana.

Luciendo un elegante traje negro, la popular ‘Señorita Laura’ hizo un llamativo ingreso al escenario acompañado de bailarinas y mandando besos —y saludos— al público que la aplaudía por su regreso al reality.

“¡La momia está de regreso! Estoy recargada y vengo por la revancha porque la primera vez me agarraron de tontita, un poco. ¡Ahora vengo con todo!”, expresó Laura Bozzo afirmando que está decidida a conseguir el premio.

Asimismo, por medio de su cuenta oficial de Instagram, la también abogada decidió compartir en un breve video su presentación a La casa de los famosos All Stars. “Vamos con todo mi querido público en esta nueva experiencia los amo con el alma”, escribió en el post.

Cabe resaltar que esta no es la primera vez que Laura Bozzo está en La casa de los famosos. El 2022, Bozzo tuvo su primera participación siendo la doceava eliminada. El 2023, se convirtió en panelista del reality y regresó al año siguiente como panelista invitada.

Laura Bozzo buscará su revancha en 'La casa de los famosos' en México. | Fuente: Instagram (laurabozzo_of)

Modelo peruano estará en La casa de los famosos: All Stars

Laura Bozzo no será la única peruana en La casa de los famosos: All Stars. La conductora y presentadora estará acompañada del modelo nacional Álvaro ‘Varo’ Vargas conocido por ganar el Mister Supranational 2021.

A sus 34 años, el peruano Varo Vargas hace su debut en La casa de los famosos en México teniendo como primer objetivo ganarse el cariño del público para poder llegar hasta las últimas instancias en el reality.

“Soy modelo y actor, mi gran pasión es la música. Para ser sincero, en el amor no he tenido buena suerte, pero me encantan las cosas intensas. ¿Y quién sabe lo que pueda pasar en esta casa?”, dijo Vargas en su video de presentación en La casa de los famosos: All Stars.

Del mismo modo, Vargas compartió un video en Instagram donde resalta que si bien “nunca participó antes en una temporada anterior y sea el menos conocido de los habitantes” espera poder sobresalir en “uno de los retos más importantes en su vida”.

“Voy con el corazón abierto, listo para aprender y disfrutar (…) Sé que no será fácil, pero estoy dispuesto a ganarme un lugar no solo dentro de la casa sino en sus corazones. Gracias por acompañarme en esta aventura”, sostuvo.

El modelo peruano Varo Vargas también estará en La Casa de los Famosos All Stars.Fuente: Instagram (lacasadelosfamosostlmd)

Laura Bozzo confesó que quiere postular a la presidencia del Perú

Laura Bozzo confesó su deseo de ser presidenta del Perú. La popular presentadora de televisión afirmó que regresará al país luego de triunfar en México donde es una reconocida figura en la industria televisiva desde hace más de diez años.

Fue durante una entrevista dada al programa Amor y Fuego que la ‘Señorita Laura’ mencionó ya sentirse lograda en el extranjero por lo que buscará volver a su tierra natal para incursionar en la política.

“Quien sabe, yo me animo y me voy para allá (Perú) a hacer algo de diferencia. Creo que ya llegué lejos en todos lados, que es el momento de regresar a mi país. Quiero dar todo lo que logré afuera de mi propio país”, comenzó diciendo la exconductora de Laura en América.

En ese sentido, Bozzo, quien viene al Perú de vez en cuando de visita, confesó que quiere ser candidata para las próximas elecciones presidenciales del 2026.

“Sí me gustaría (ser candidata a la presidencia). Me lo merezco porque me he fajado el alma trabajando y porque demostré que soy una persona peruana que ha logrado todo lo que quiso en España, y en el mundo. No necesito de la política porque yo solita gano mi dinero, pero me digo: '¿Por qué no devolverle al Perú todo lo que hizo por mí?'”, manifestó.

