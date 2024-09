Andrés Wiese revela los motivos de su salida de 'Al fondo hay sitio', pero deja abierta la puerta para su regreso

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Andrés Wiese, conocido por interpretar a Nicolás de las Casas en la serie Al fondo hay sitio, reveló en una reciente entrevista que la producción de la teleserie ha mantenido contacto con él para que regrese al papel que lo hizo famoso. Sin embargo, el actor confesó que, aunque la idea ha pasado por su mente en varias ocasiones, el compromiso de volver a las extenuantes jornadas de grabación ya no sería el mismo que antes.

Durante su participación en el podcast La lengua, Wiese, quien ahora forma parte del elenco de la película Sube a mi nube, también explicó que no quiere que Al fondo hay sitio sea su "único universo":

"Yo vivía rodeado de actores a quienes admiro y adoro. Yvonne Frayssinet, Gustavo Bueno o Adolfo Chuiman siempre tenían este discurso de 'ojalá esto dure para siempre, porque ustedes -chicos nuevos- no saben la realidad del actor que no tiene chamba'".



"Cuando la serie la serie acabó recién me di cuenta de lo que ellos hablaban. Sin embargo, mi postura en ese momento -más joven, entusiasta y con ganas de comerme el mundo- me pedía hacer otras cosas. Creo que ambas posiciones son válidas, hay gente que decidió volver a la serie, están felices y vivirán haciéndola por el resto de su vida, a mí me sirvió para darme cuenta que habían otras cosas. Tenía claro de que no quería que fuera mi único universo", comenta.

La primera vez que lo invitaron volver a Al fondo hay sitio

Andrés Wiese abordó el éxito de Al fondo hay sitio, resaltando que difícilmente se repita un fenómeno similar en la televisión peruana, ya que la serie reunía a toda la familia durante el prime time: "Los finales de la serie eran titulares en todos los medios".

Sin embargo, también reconoció que el ritmo de trabajo era intenso, lo que le dificultaba disfrutar de su vida personal.

"No estaba enjaulado ni preso, pero no había esta libertad de decir: 'oye, la próxima semana vamos a almorzar', porque recién un día antes me enteraba cómo era mi día de grabación", comentó.

Cuando surgió la idea de retomar la continuidad de la serie, cinco años después de la primera parte, la producción se puso en contacto con él.

"Termina De vuelta al barrio -la producción anterior- y me escribe la productora de Al fondo hay sitio para plantearme un nuevo proyecto: querían tener una reunión virtual conmigo. Me mandan el enlace, me conecto al zoom y habían veinte actores en línea; de pronto veo a Adolfo Chuiman, Gustavo Bueno, Yvonne Frayssinet, Nataniel Sánchez y a Erick Elera, entonces dije 'van a plantearnos volver'".

"Pasaron mil emociones en tres segundos, ver a mis compañeros después de varios años fue bonito. En esa reunión hablaron todos, yo hablé al final y les pedí tener una reunión en privado a la producción, no estaba preparado para decidir. Me generó emoción ver a muchos y a otros no, probablemente por eso no se concretó mi regreso. Siempre me plantean volver, amo a la gente que trabaja ahí, es mi familia".

¿Andrés Wiese volverá a Al fondo hay sitio?

A pesar de las múltiples invitaciones para regresar a Al fondo hay sitio, Andrés Wiese se muestra cauto. Aunque el cariño del público por su personaje Nicolás lo conmueve, reconoce que ya no está dispuesto a comprometerse con el mismo ritmo de trabajo, pues fueron 8 años interpretando a Nicolás de las Casas.

"Siempre está el pensamiento (del regreso). Porque si salgo a la calle, lo primero que la gente me dice es 'Ricolás, cuándo vuelves'. Ese grito es maravilloso, con el edad le he agarrado cariño a esa chapa. Yo posteo una foto con alguien de la serie y lo primero que comentan es '¿Cuándo vuelves?', es una reacción inmediata".



Si bien dijo amar a las personas que forman parte de la producción, Andrés ha puesto por encima el valor de su libertad.

"Sí, sé que habría mucha gente feliz (de ver el regreso de Nicolás a Al fondo hay sitio), pero también tengo que preguntar si realmente quiero volver. Ahí es donde un día digo si volvería un ratito o tal vez no", señaló.