Brian Rullan se molestó con Magaly Medina por insinuar que Laura Spoya le fue infiel y lo dejó por mantenido

El empresario mexicano Brian Rullan se encuentra en Perú para presentar sus proyectos gastronómicos. Uno de los programas que lo invitó fue Magaly TV La Firme donde debía preparar tacos y así mostrar un poco de su cultura. Sin embargo, el ambiente se mostró tenso cuando la conductora comenzó a preguntarle por Laura Spoya.

Según Magaly Medina, la modelo dejó entrever que ella era “el único sustento de su casa” y se habría cansado de esa situación por lo que decidió terminar con el matrimonio. Esa frase sacó de sus casillas a Rullan que solo respiró profundo y respondió: “Eso es algo que tienes que ver con ella”.

De acuerdo con el mexicano, tiene varios negocios en México por lo que no dependía de su pareja: “Yo tenía 13 negocios. Tenía 13 centros de entretenimiento, con 500 empleados”, mencionó, recordando cómo era su vida en Acapulco antes de que pasara el huracán que acabó con ello.

Brian Rullan se molestó con Magaly Medina

Pese a que Medina quería seguir ahondando en el tema, Brian aseguró que, si vinieron a Perú, fue porque a Laura Spoya “le habían caído ciertas ofertas de chamba”, y querían ver cómo repartían su vida entre México y Perú.

No contenta con la respuesta, Magaly Medina le preguntó si dejó de trabajar por haberse dedicado a sus hijos. Rullan, visiblemente molesto, alzó la voz. “¿Quién dice que no trabajo? Cuando quieras ir, puedes ver mi teléfono. Aunque a ti no te tengo que comprobar ni a ti ni a nadie nada para que vean todo lo que hago desde mi teléfono estando acá”.

El ambiente estaba tenso, pero la conductora no quiso soltar el tema y le insinuó que Laura lo habría dejado de admirar por la diferencia de profesiones y niveles económicos. “A veces uno deja de admirar a la persona cuando ya no la vemos a nuestro mismo nivel”, dijo Medina.

Pero Brian Rullan ya no le siguió el juego: “Imagínate lo que tú quieras. La realidad es otra”.

Brian Rullan negó que Laura Spoya le fuera infiel

Hasta el momento parecía que ya todo había quedado claro, pero Magaly Medina no quiso dar su brazo a torcer. Le dijo que, según el chofer que había llevado a Brian Rullan al canal, él le comentó que Laura lo engañó varias veces.

Sorprendido y molesto, contestó: “¿Cuándo dije eso? Nunca dije eso”. Sin embargo, Magaly defendió al chofer asegurando que era “un señor respetable”, a lo que Rullan reafirmó: “Eso no dije. Yo no vine a hablar mal de ella ni de nadie. La estabilidad más importante es la de mis hijos”.

Al finalizar, cada vez que Magaly le preguntaba por algo relacionado a Laura Spoya, Rullan solo respondía: “Lo tienes que ver con ella”, cerrando así el tema.