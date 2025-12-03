"Es la única mujer a la que le he sido fiel": Brian Rullan revela que nunca le falló a Laura Spoya

Después de que Brian Rullan hablara sobre su ruptura con Laura Spoya, el empresario mexicano volvió a pronunciarse sobre la mamá de sus hijos. En la entrevista, confesó que nunca pasó por su mente que la conductora de TV le haya sido infiel y no creyó en los rumores de un supuesto vínculo con Mario Irivarren:

“Eso nunca pasó por mi mente, yo sé que eran amigos hace mucho tiempo, nunca cruzó nada por mi mente. Hasta donde yo sé, todo bien”, dijo.

Además, aseguró que la relación con Laura Spoya es buena y nunca le faltó el respeto:

“Es la única mujer a la que le he sido fiel y lo digo con orgullo. Somos amigos, para mí lo más importante es el bienestar de mis hijos”, agregó Brian Rullan a Amor y Fuego, descartando algún affaire cuando estaban juntos.

Así confirmó Laura Spoya su separación con Brian Rullan

En mayo de este año, Laura Spoya anunció sorpresivamente su separación del empresario mexicano Brian Rullan. La noticia surgió tras los rumores de una crisis matrimonial, incluyendo las declaraciones de Israel Dreyfus, quien dijo haberla visto de fiesta con otro hombre.

“Voy a tratar de no quebrarme al momento de hablar porque no es fácil para mí. Voy a decir lo que siento, no tengo nada realmente preparado”, expresó, mientras intentaba contener el llanto y colocarse unos lentes oscuros.

Aunque suele considerarse una persona de carácter fuerte, la ex Miss Perú admitió que llegó al programa muy afectada. “Llegué hecha un mar de lágrimas, ustedes saben que soy una persona súper dura, un hueso bastante duro de roer, no lloro con facilidad, pero hay situaciones que me han sobrepasado por mucho”, afirmó.