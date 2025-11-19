“Lo que el amor separó, el dinero volvió a unir”: Mario Irivarren no tiene problemas con Jefferson Farfán por Ivana Yturbe

Esta semana comenzó el nuevo programa de Mario Irivarren, Laura Spoya y Gerardo en el canal de YouTube de Jefferson Farfán. Por ese motivo, las bromas no faltaron ya que ambos fueron exparejas de la modelo Ivana Yturbe, que ahora está casada con el futbolista Beto Da Silva y tienen una hija en común.

“Mira, si el señor, que actualmente es nuestro nuevo jefe, mi socio, Jefferson Agustín Farfán… más que hermanos somos socios. La vida dice así: lo que el amor separó, que el dinero vuelva a unir. Salmos 20:33”, dijo entre risas el chico reality.

“No tengo problemas con Jefferson Farfán”

Si bien la conversación se dio entorno a ello, Mario Irivarren despejó los rumores de supuestas riñas con el exfutbolista, al contrario, lo considera su amigo.

“Entre Jefferson y yo nunca ha habido ningún problema, no tendría por qué haberlo. Yo nunca me he peleado con él, nunca nos hemos faltado el respeto, nunca hemos tenido ninguna gresca. Además, ustedes saben que yo no me amargo la vida ni me peleo con nadie”, afirmó.

Mario Irivarren promete contar anécdota secreta con Jefferson Farfán

En el debut del programa La Manada, Irivarren invitó a Jefferson Farfán a uno de los episodios y prometió que contará algo que les pasó juntos y que no lo ha dicho públicamente.

“Si mi socio acepta venir y me autoriza, yo puedo contar una anécdota... A mi socio, mi amigo, mi hermano, mi yunta, mi broder, mi pata, mi chochera, mi waiki, mi uña y carne, le extiendo la invitación. Que venga al programa y ese día podemos contar la vez que me llamó y no fue para ofrecerme un programa”, expresó generando intriga en sus compañeros.

Tras ello, para aclarar nuevamente que no tiene problemas con Jefferson Farfán, leyó en público el mensaje que él le envió previo al estreno del programa.

“Buenos días, brother (hermano). Quiero desearte todo lo mejor. Lluvia de bendiciones, diviértanse. Tienen el apoyo a muerte del equipo”.

Ivana Yturbe, Mario Irivarren y Jefferson Farfán

Ivana y Mario tuvieron una relación de cuatro años que terminó en diciembre de 2018. Sin embargo, a inicios de 2019, Farfán compartió en sus redes fotos con la modelo y se robaron toda la atención.

Los rumores de un supuesto romance habían crecido, más aún cuando Yturbe mostró en imágenes el lujoso viaje a Dubái que hizo con el exdeportista y los regalos exclusivos que él le compró.

Sin embargo, en marzo de ese mismo año, Ivana contó que todo llegó a su fin y que su relación con Farfán no era formal.