Brian Rullan rompe su silencio y habla por primera vez tras separarse de Laura Spoya

El empresario mexicano reveló cuál es su situación actual con la madre de sus hijos y contó si tiene pensado reconquistarla.

Tras su ruptura con Laura Spoya en mayo de este año, su aún esposo Brian Rullan se había mantenido al margen de las declaraciones de la modelo. Sin embargo, después de meses, el empresario mexicano se pronunció y aseguró que están “mejor como amigos”.

“La verdad es que no les importa. La realidad es que estamos bien como amigos. Al fin y al cabo, es lo más importante para los niños. Estamos entendiéndonos en lo que tenemos que hacer para poder manejar esta situación”, dijo para las cámaras de Magaly TV: la firme.

¿Le afectan las declaraciones de Laura Spoya?

De acuerdo con Brian Rullan, siente que su expareja no dice nada en referencia a él. Como se recuerda, la conductora de La Manada generó polémica al confesar que “no puedo estar con alguien que sea menos exitoso que yo”.

Ante ello, Rullan no se lo toma personal: “Se lo he dicho a ella y ella me ha dicho lo que me tenía que decir. Somos personas maduras que hemos mantenido una relación y lo más importante son los hijos (...) Dejen de especular, de pensar cosas. No saben lo que está pasando”, agregó.

“Tenemos buena relación de padres”

A inicios de julio, Spoya aclaró que entre su expareja y ella existe una relación de respeto, especialmente por el bienestar de los dos hijos que comparten.

“Estamos teniendo una buena relación como padres, que al final eso es lo que tiene que suceder en toda separación. Es lo más saludable para los niños. Yo realmente le tengo mucho cariño y espero que le vaya súper bien”, expresó la ex Miss Perú al programa Todo se filtra.

Spoya reafirmó que nunca permitiría que su expareja se aleje de sus hijos y que ambos han tratado de sobrellevar la situación con madurez. “Hemos sido amigos, seguimos siendo muy amigos. Yo en mi vida voy a querer que se aleje de mis hijos, nunca haría eso”, aseguró.

Así confirmó Laura Spoya su separación con Brian Rullan

En mayo de este año, Laura Spoya anunció sorpresivamente su separación del empresario mexicano Brian Rullan. La noticia surgió tras los rumores de una crisis matrimonial, incluyendo las declaraciones de Israel Dreyfus, quien dijo haberla visto de fiesta con otro hombre.

“Voy a tratar de no quebrarme al momento de hablar porque no es fácil para mí. Voy a decir lo que siento, no tengo nada realmente preparado”, expresó, mientras intentaba contener el llanto y colocarse unos lentes oscuros.

Aunque suele considerarse una persona de carácter fuerte, la ex Miss Perú admitió que llegó al programa muy afectada. “Llegué hecha un mar de lágrimas, ustedes saben que soy una persona súper dura, un hueso bastante duro de roer, no lloro con facilidad, pero hay situaciones que me han sobrepasado por mucho”, afirmó.