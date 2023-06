Daniela Darcourt advierte a los cantantes peruanos sobre Sergio George: "No le vendan sus sueños a nadie"

La salsera Daniela Darcourt se unió a las críticas contra Sergio George después de que su colega Farik Grippa lo acusara de un presunto “contrato abusivo”.

“Es una pena para muchos que lo hemos admirado durante mucho tiempo, que esté inmiscuido en este tipo de escándalos, pero internacionalmente también ha tenido ciertos problemas. Compañeros, infórmense bien, no le vendan sus sueños a nadie”, dijo la intérprete de ‘Señor mentira’.

En otro momento, Daniela Darcourt le mostró su apoyo a Farik Grippa y contó que también ha pasado por lo mismo y, a pesar de no ser una amiga cercana, le escribió un mensaje además de una recomendación.

“Lo único que les puedo recomendar, colegas, es que lo que rápido viene, fácil se va. Nos desesperamos por una posición, por salir en una alfombra, por tener una nominación”, comentó para América Hoy.

Para finalizar, Daniela Darcourt se refirió a Sergio George y aseguró que no trabajaría con él en la actualidad: “Yo al inicio dije que sí trabajaría (con él), pero hoy por hoy, teniendo una experiencia pasada, yo me atrevería a decir que no trabajaría con ninguna persona que se burle de los sueños”.

Gisela Valcárcel en desacuerdo con Daniela Darcourt

Tras estas declaraciones, Gisela Valcárcel se enlazó con el programa matutino para aclarar que Sergio George “no está jugando con los sueños de otros”, tal y como dijo Daniela Darcourt.

“Si he pedido al productor que me permita ingresar es por lo que acabo de escuchar. Estoy en desacuerdo con lo que ha dicho Daniela Darcourt, porque ha dicho que Sergio George estaría jugando con los sueños de los otros”, se le escuchó decir.

De acuerdo con ‘La señito’, el productor está trabajando con otros talentos peruanos como Karla Zapata e Indira Orbegozo quienes ganaron el reality ‘La Gran Estrella’ en el 2022.

“Al videoclip que mañana se grabará con las ganadoras de la Gran Estrella, que por supuesto aún no se le da el apoyo publicitario que necesitan. ¿Se acuerda de ellas? Ayer Sergio ha dado unos toques a esa canción que ustedes van a escuchar, yo no creo que se haya burlado del sueño de dos chicas. Y no estoy defendiendo a Sergio George (...)”, agregó Gisela Valcárcel.