"Padre es el que cría": Cassandra Sánchez responde a Carlos Morales y revela por qué no lleva su apellido

Cassandra Sánchez de Lamadrid se pronunció luego de las recientes declaraciones de su padre biológico, Carlos Morales, quien afirmó en una entrevista que ella fue 'incitada' a adoptar el apellido de Fernando Sánchez de Lamadrid, esposo de Jessica Newton, en lugar del suyo.

En una entrevista con Trome, la esposa de Deyvis Orosco restó importancia a las declaraciones del político y empresario para hablar del esfuerzo que hizo su madre para sacar adelante a sus hijos.

"Muchas personas pueden decir muchas cosas, pero nadie me puede decir lo que yo tengo que hacer. La mujer que tienen aquí (Jessica Newton) es una mujer que ha salido adelante, que sacó adelante a sus tres hijos y hoy es una empresaria. Hay que centrarnos en el Miss Perú", declaró.

Cassandra: "Padre es el que cría, no el que engendra"

En una otra entrevista, esta vez para el programa Amor y Fuego, Cassandra Sánchez de Lamadrid fue más directa al referirse a las declaraciones de Carlos Morales, incluso rechazó cualquier vínculo paternal con él.

Por el contrario, dijo que la única figura paterna en su vida es Fernando Sánchez de Lamadrid, actual pareja de Jessica Newton.

"Padre es el que cría, no el que engendra. Y hablo por todas las personas que hoy tienen la suerte, la salud y la claridad mental de poder decir que tienen un padre como el mío, que es Fernando Sánchez de Lamadrid. No voy a hablar más del tema, porque él es mi padre", expresó.

¿Qué dijo Carlos Morales sobre Cassandra?

Carlos Morales, exejecutivo de una aerolínea comercial desaparecida, concedió una entrevista al canal digital Sin Permiso, donde habló de su relación con Jessica Newton y el tema del cambio de apellido de su hija.

El empresario dijo que la decisión de Cassandra fue un hecho difícil para él, aunque aseguró que hubo motivaciones de carácter emocional. "Le pidieron que lo hiciera y ella accedió porque quiere mucho a su madre (...) Es doloroso, dolorosísimo", manifestó.

La relación de Newton y Morales comenzó en los años 90. Jessica había ganado el Miss Perú 1987 y era una de las mujeres más bellas del país.

Si bien hubo una diferencia de edad de 10 años, ambos tuvieron una atracción inmediata. El empresario estaba casado con Tania Moibeus, por lo que su romance con Newton generó revuelo en la socialité limeña.

"Nunca oculté la relación, yo le dije de frente a mi esposa el primer día y terminé la relación. Ella (Jessica) tuvo su casa, viajaban conmigo y era la dama del hogar. No me divorcié porque no te daban el divorcio así nomás", contó Morales. De esa relación nacieron sus tres hijos: Cassandra, Sebastián y Tamara.

Jessica Newton negó relación extramatrimonial con Carlos Morales

Jessica Newton también respondió a las recientes declaraciones del empresario Carlos Morales, y cuestionó el momento elegido por él para hablar de temas personales, ya que es precandidato a la presidencia.

"Con él tuve una relación de 10 años, nunca fue oculta. Yo era una mujer soltera, y él era un hombre separado. La única vez que me casé fue con Fernando (su esposo), y llevamos 21 años de matrimonio. Tengo un esposo maravilloso, un padre ejemplar que ha criado a mis hijos conmigo. Somos una familia sólida y feliz", sostuvo la directora de Miss Perú.

En otro momento, Jessica Newton afirmó que sus hijos se cambiaron el apellido porque Morales tenía problemas legales en el extranjero.

"Es una lástima que este señor no haya salido en su momento a aclarar parte de lo que ha comentado. Es una etapa de mi vida que yo, gracias a Dios, no recuerdo, pero no deja de sorprenderme. Si alguien quiere ser presidente, debería revisar las leyes en nuestro país", manifestó.