Bill Orosco confirma que su primo Deyvis le prohibió cantar canciones del Grupo Néctar: "Hay un tema legal"

Bill Orosco se sinceró sobre la relación que tiene actualmente con su primo Deyvis Orosco. El cantante de cumbia estuvo en el programa Conexión, de RPP, donde afirmó que no tiene “ningún tipo de rencor” con su familiar pese a la polémica entre ambos.

“Yo no tengo problemas con nadie porque no me gusta, no es mi estilo. Nosotros (con Deyvis) siempre hemos sido una familia unida. A veces las personas me preguntan si tengo un tipo de rencor, pero no, para nada. Siempre él va a ser mi primo, siempre él va a ser mi familia, siempre va a tener el mismo respeto, el mismo cariño de mi persona”, manifestó.

No obstante, el artista de 23 años confirmó que su primo Deyvis Orosco le prohibió cantar las canciones del Grupo Néctar, agrupación de cumbia fundada por sus tíos Johnny y Enrique Orosco. “Si, él me prohibió (cantar las canciones de Néctar) en autoría de mi tío (Johnny Orosco). Hay un tema legal”, sostuvo.

Por otro lado, mencionó que “por el momento” no tiene ningún tipo de comunicación con Deyvis Orosco. “Por el momento nosotros no conversamos, pero siempre, anteriormente, hemos estado juntos y uno siempre se queda con los bonitos recuerdos”, añadió.

En ese sentido, no descartó algún día limar asperezas con su primo. “Claro (que me gustaría reconciliarme con Deyvis), por qué no. Yo creo que la música está hecha para compartir. Nosotros al cantar como músicos creo que transmitimos mucho y eso jamás se debe perder”, acotó.

Bill Orosco lanzó su tema Triste es tu final, que ya tiene más de 800 mil reproducciones en YouTube. | Fuente: Instagram (billorosco.oficial)

Bill Orosco triunfo en YouTube con su tema ‘Triste es tu final’

Bill Orosco viene haciéndose cada vez más conocido en la industria musical. El joven cantante lanzó en setiembre su tema ‘Triste es tu final’, el cual ya tiene más de 825 mil reproducciones en YouTube.

“Mi canción es una cumbia costeña. Es una corriente que gusta mucho en Argentina, Bolivia y acá en Perú (…) Quiero agradecerle a Dios por todo el camino que se está abriendo, agradecerle al público que nos viene apoyando día a día”, expresó.

En otro momento, habló de su fama en redes sociales y cómo ha ganado popularidad en los últimos meses por su trabajo en la cumbia. “Es muy bonito. Lo he tomado de la manera más tranquila”, dijo.

Por otra parte, destacó que su próximo álbum tendrá temas propios. “Uno de mis propósitos es el siguiente álbum donde hay temas propios. Ya los tenemos avanzados, solo falta lanzar el flyer y el momento en que va a salir y cómo digo, gracias por todo el apoyo y todo el cariño”, agregó.

Deyvis Orosco le prohibió a su primo Bill hacer uso de su apellido paterno. | Fuente: Instagram (deyvisorosco)

¿Quién es Bill Orosco?

Bill Joshua Sánchez Orosco, conocido artísticamente como Bill Orosco, nació en Lima y creció en un ambiente musical gracias a la influencia de la orquesta familiar, Dinastía Orosco.

Aunque perdió a su tío Johnny Orosco a los cinco años, asegura que su legado lo inspiró a dedicarse de lleno al arte y a la música. "Dicen que me parezco a mi tío, pero siempre digo que Johnny Orosco es único y siempre va a ser único", señaló Bill a RPP.

En 2021 dio sus primeros pasos como cantante y, poco tiempo después, decidió emprender una carrera en solitario al fundar su agrupación Bill Orosco y Orquesta. "Nosotros venimos trabajando un poco más de un año haciendo las cosas bien para entrar al corazón de la gente poco a poco", recalcó.

El reconocimiento de Bill comenzó a crecer en 2022, cuando un video suyo interpretando Pregúntale a la luna se volvió viral en TikTok. La interpretación fue ampliamente elogiada por su gran parecido vocal con el de su tío Johnny. "Yo siempre digo, Johnny Orosco y Bill Orosco son personas distintas. El amor por lo que hacen es igual", declaró el cantante.

