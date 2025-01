Christian Cueva confirma que convive con Pamela Franco: "Queremos hacer las cosas bien"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El futbolista Christian Cueva reveló que dejó de convivir con su aún esposa Pamela López, en junio de 2024, cuando la Selección Peruana partió a Estados Unidos para participar en la Copa América. Durante ese viaje se reencontró con la cantante Pamela Franco, aunque aseguró que en ese entonces solo los unía un vínculo de amistad.

"En octubre ya tuvimos una comunicación más fluida, antes de eso era una conversación amical. Vivo con ella, tratamos de estar tranquilos y queremos hacer las cosas bien. Lo primero que hice fue conversar con el papá de su hijita (con Christian Domínguez) y conversamos muy bien, porque era así la manera", dijo en el programa Andrea.

Tras regresar a Perú, el jugador del Cienciano publicó un comunicado oficial anunciando su separación de su esposa, lo que derivó en una demanda de López por abandono de hogar. Sin embargo, el conflicto estalló cuando la influencer denunció al jugador por violencia física y psicológica, respaldada por un video difundido en los medios.

A raíz del caso, se le otorgaron a la denunciante medidas de protección que prohíben al deportista acercarse a menos de 300 metros de ella.

Christian Cueva espera conciliar con Pamela López

Christian Cueva presentó una demanda de ofrecimiento de pago para establecer la manutención de sus tres hijos en común. Según el futbolista, López le pidió 40 mil soles mensuales, pero él propuso 25 mil soles debido a su actual situación económica. "Ya no soy el jugador que estuvo en Arabia, mi realidad es otra. Pasé un año sin cobrar sueldo", explicó.

El jugador también aseguró que cumple con cubrir los gastos educativos, médicos y del servicio doméstico, aunque aclaró que no realiza depósitos directos a López porque desconfía del uso que se le pueda dar al dinero.

En el programa televisivo, Cueva sostuvo que intentó resolver la situación mediante la conciliación, pero no ha logrado un acuerdo. "Siempre he querido conciliar las cosas de la mejor manera, incluso desde julio", expresó. "Sí, estoy casado con (Pamela López). Lo que vengo pidiendo hace mucho tiempo es el divorcio, le pido conciliar conjuntamente todo, pero no se me da esa oportunidad", agregó.

