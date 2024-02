Christian Cueva: "Quiero ser feliz con la pelota y con mi familia, mucha gente quiere verme destruido"

Christian Cueva busca el perdón de su esposa Pamela López tras confirmar que sí le fue infiel con Pamela Franco. "Fue un vaivén, no sé con exactitud cuánto tiempo fue, pero desde el día que tomamos la decisión de cortar, no tuvimos contacto", dijo.

Con estas declaraciones, el exjugador de Alianza Lima quiso dejar en claro que no mantiene alguna relación con la cantante de cumbia y está enfocado en recuperar a su familia. "Quiero decirle a mi esposa cuánto la amo, que me perdone. Esta situación ha sido dura para ella, que me perdonen mis hijos. No es buena esta situación, sé la familia que había formado. Dios es la única persona que me va a ayudar", sostuvo a América hoy.

Por otro lado, Christian Cueva espera que, tras esta "mala decisión", no pierda a su familia. Además, no descarta buscar ayuda profesional: "Estoy con una persona que quiero mucho, es de la iglesia y me está ayudando. No descarto ir a un psicólogo, para mí lo principal es Dios, él me ayudará a volver a ser yo, esa persona alegre, divertida, que realmente sabe quiénes deben estar a tu lado", agregó.

"Quiero ser feliz con la pelota y con mi familia. Mucha gente quiere verme destruido", dijo Cueva en tv nacional para luego prometer que no cometerá más errores.

¿Cómo reaccionó Christian Cueva frente a las declaraciones de Pamela Franco?

Christian Cueva fue el último de los cuatro protagonistas en pronunciarse sobre el tema. El aliancista y exjugador de la Selección Peruana afirmó “no reconocer su vinculación” con Pamela Franco como una relación, sino que, para él, solo se trató de “una vinculación indebida, errónea, equivocada y perjudicial”.

A pesar de lo dicho, Cueva reconoció que cometió un error al intentar reanudar el contacto con Pamela Franco, incluso después de cortar su relación hace cinco años. "Cometí la tontería de hablar con ella nuevamente, una sola vez, a partir de una llamada tripartita. Estos hechos son conocidos y, aunque no trascendieron de una corta llamada, abrieron heridas profundas en mi familia, que lamento y quisiera poder sanar", expuso.

¿Con quiénes fue vinculado Christian Cueva?

Después de que Pamela Franco revelara que mantuvo un romance con Christian Cueva en 2018, el futbolista nacional contó su verdad en América hoy. De acuerdo con sus declaraciones calificó de "error" a las mujeres del espectáculo con la que fue vinculado.

"La mala decisión fue haber conocido de otras personas de otro mundo que no es el mío, conocí a Chris Soifer y Rosángela Espinoza, pero no tuve nada con ellas. Mi vida cambió por muchas cosas que pasaron en mi carrera y no son pretextos para nada, pero sí estoy arrepentido y mucho por haber tomado estas malas decisiones. Es algo que no debí", dijo.

En otro momento, Christian Cueva aseguró que con Soifer solo estuvo en contacto por WhatsApp y que con Espinoza solo fueron a almorzar con un amigo en común. Tras hacer un mea culpa, aseguró que de la única persona que está enamorado es de su esposa, por lo que le pidió perdón.

