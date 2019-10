Christian Domínguez confirmó el fin de su relación con Isabel Acevedo. | Fuente: Instagram

El cantante de cumbia Christian Domínguez reveló en “Válgame” que la bailarina Isabel Acevedo terminó la relación sentimental que mantenían desde hace tres años. En declaraciones al programa, negó que el motivo de la ruptura sea por una tercera persona.

De acuerdo con Perú.21, el distanciamiento entre los dos se dio desde hace 11 semanas, cuando ambos dejaron de seguirse en Instagram y las fotos en la cuenta de Domínguez donde aparecían juntos fueran eliminadas.

“Sí, hemos terminado. Si bien no me gusta decir cuándo empiezo o cuándo acabo, si ya salió la noticia, debo tomar el toro por las astas. Me da pena porque muchos familiares no lo sabían y se están enterando”, expresó el cumbiambero y, más adelante, agregó: "El fin de mi relación es por el bien de ambos y no me voy a poner a llorar".

El cantante también señaló que Karla Tarazona no jugó ningún papel en su ruptura. Y es que vale recordar que el romance entre Domínguez y Acevedo surgió en medio de polémicas luego de que Tarazona, expareja del cumbiambero, acusara a ‘Chabelita’ de entrometerse en su anterior relación.