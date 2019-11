Michelle Alexander no quiere a Christian Domínguez en sus producciones televisivas. | Fuente: Composición

Michelle Alexander, reconocida productora de televisión, reveló que no quiere a Christian Domínguez para sus próximas producciones.

Como se recuerda, el actor y cantante protagonizó, o integró, varias de las telenovelas más icónicas de Alexander, como fue el caso de las tres temporadas de "Mi amor el, wachimán".

La productora fue consultada sobre si planea contar con Christian Domínguez para un próximo proyecto televisivo, luego de encontrarse en el ojo de la tormenta tras protagonizar un ampay con su compañera Pamela Franco.

“No, porque está muy feo. No hay un personaje para él, no me provoca tampoco, lo he visto bien flaco, feo. Está horrible. Se ha jalado la cara, se ha operado los párpados, creo. Pero más allá del chiste, por ahora no tengo ningún plan con él”, dijo Michelle Alexander en rueda de prensa de la novela "Chapa tu combi".



Además, la productora señaló que, en caso lo vuelva a llamar, el cantante de cumbia debería firmar un contrato con una claúsula que le impida acercarse sentimentalmente a sus compañeras de rodaje.

Asimismo, recordó que bajo su producción el actor siempre se ha portado bien. "Ha respetado la casa, y no ha tenido ninguna sacada de vuelta”, agregó.

Bajo la producción de Michelle Alexander, Christian Domínguez participó de las tres temporadas de "Mi amor, el wachimán", "Los del barrio" y "Néctar en el cielo".