Michelle Alexander sobre Christian Domínguez: "Si es feliz sacándole la vuelta a sus parejas, qué pena por él"

Christian Domínguez sigue en medio de la polémica luego de anunciar el fin a su relación con la bailarina Isabel Acevedo tras la difusión de un ampay revelado por Magaly Medina, en el que se le observa besando a su ex compañera de conducción, Pamela Franco. Michelle Alexander, productora que trabajó junto a Domínguez en las tres temporadas "Mi amor el wachimán" hace algunos años.

La jurado de "El dúo perfecto" no dudó en criticar la situación que vive Domínguez y la infidelidad de la que es acusado. "El hecho que seamos amigos o no, no impide criticar su comportamiento, que no me parece adecuado. No he tenido la oportunidad de hablar con él porque no estamos en contacto, tampoco voy a llamarlo para darle consejos, pero no me parece su actitud", dijo Alexander.

La productora no dudó en hablar fuerte y claro sobre la polémica. "(Me refiero) a seguir sacándole la vuelta a sus parejas. No tengo ningún problema en decirlo, porque es algo que se ha visto. Creo que debería ir a un psicólogo, debe tener un problema", mencionó.

En conversación con diario Trome, Michelle Alezander contó que cuando ha trabajado con él si "le ha aconsejado en temas personales, porque la vida privada de mis artistas atañe al trabajo".

"Es un tema de él. Si es feliz siendo así, sacándole la vuelta a sus parejas, qué pena por él, por su familia, por las mujeres que le creen. Todas ya deben saber a que se someten", finalizó.

RESPONDE A CONSEJO DE ROBERTO MARTÍNEZ

No se sintió aludido. Así se manifestó el cantante de cumbia Christian Domínguez, después de que el exfutbolista Roberto Martínez se refiriera a él, a propósito de algunos consejos para infieles que dio durante la emisión del programa “Magaly Tv: La firme”.

“No siento que sea para mí”, dijo Domínguez al diario El Popular, en alusión a las afirmaciones del exesposo de Gisela Valcárcel. “Además, no le respondo a terceras personas, realmente lo tomo con humor, así de sencillo”, puntualizó.

Como se recuerda, Roberto Martínez participó como invitado en el programa “Magaly TV: La Firme”, dirigido por Magaly Medina, donde no perdió oportunidad de brindar consejos a los infieles, tras el ‘ampay’ protagonizado por Christian Domínguez en el que se le capta besando a su compañera Pamela Franco.