"Volví con la bendición de Dios": Christian Domínguez regresó a los escenarios tras polémico 'ampay' [VIDEO]

Después de un periodo tormentoso, marcado por el ampay que puso al descubierto su infidelidad, Christian Domínguez reapareció en los escenarios junto con sus compañeros de Gran Orquesta Internacional. El lugar elegido para este regreso fue el distrito de Subtanjalla, en Ica, donde el cantante ofreció una presentación.

A pesar de las críticas que han rodeado su vida personal en las últimas semanas, los seguidores de Christian Domínguez demostraron su interés por ver nuevamente sobre la tarima al cumbiambero, quien celebró su regreso publicando varios videos en su cuenta de Instagram.

"Hoy volví con la bendición de Dios ¡Gracias Subtanjalla!", escribió el también actor junto a un extracto de su actuación.

En otro video, se observa cómo Christian Domínguez abandona el local acompañado por un equipo de seguridad, evitando el contacto directo con el público. "Cuando te quieren, te quieren. Que Dios los bendiga", expresó.

Su regreso con Gran Orquesta Internacional se da, además, luego de la renuncia de Jean Paul Santa María a la agrupación. De acuerdo con un comunicado, el exnovio de Angie Jibaja dejó en claro que no estaba al tanto de las coartadas del excantante de Joven Sensación y afirmó que nunca se ha prestado para situaciones que vayan en contra de su paz y la de su familia.

"Yo a los eventos con Gran Orquesta iba a trabajar, nunca fui a hacer amigos y menos a cubrir el mal proceder de nadie. Era un empleado más (…) nunca anduve pendiente de lo que los integrantes de la misma hacían con su vida privada. Si yo hubiera visto una situación comprometedora o incómoda que fuese en contra de mis valores a la primera ya me hubiera retirado de la orquesta", señala al inicio del documento.

Christian Domínguez acepta que le fue infiel a Pamela Franco

En una entrevista para el programa América Hoy, Christian Domínguez abordó el ampay que difundió MagalyTV: La Firme, en el cual se le sorprendió siendo infiel a su pareja, Pamela Franco, con quien tiene una hija. "Fui una persona desgraciada, que no pensó en nada, ni en su familia, ni lo que perdería; ni que iba a matar emocionalmente a tanta gente", expresó.



Domínguez fue captado por las cámaras del programa de Magaly Medina cuando ingresaba a su camioneta con lunas polarizadas en compañía de una mujer identificada como Mary Moncada, quien más tarde reveló: "Pasó lo que tuvo que pasar". Días después, Alexa Samamé, una joven chiclayana de 24 años, también afirmó haber tenido un romance con el cantante.



"Lo de la infidelidad es absolutamente cierta (...) Tengo que aceptar el error grande que tuve. Tengo que pedirle perdón a Pamela, en primer lugar, a mis padres, a mis hijos, a mi familia entera por la vergüenza pública que les he ocasionado. Para mí fue terrible. Estoy seguro que ellos deben sentir más vergüenza que yo (...) Me siento avergonzado por lo que causé, miserable", añadió.



Al ser consultado si se consideraría un "infiel serial", Domínguez respondió: "No sabría decir si lo soy o no porque no sabría identificar lo que tengo. No podría diagnosticarme así, no lo sé. Recién soy consciente que tengo que ir a terapia". "Definitivamente, debo tener un rollo estúpido, tonto. Por ese motivo, estoy tomando ayuda psicológica. Tengo un problema y necesito identificarlo".

Christian Domínguez regresó a los escenarios tras escándalo por 'ampay'. | Fuente: Instagram

