Pamela Franco señala que tuvo una relación sentimental con Christian Cueva: "Eran idas y vueltas"

"Me alejé muchas veces de Christian Cueva pero él siempre estaba ahí", señaló Pamela Franco sobre su situación con el futbolista peruano, a quien conoció en el 2018. Sin embargo, indicó que no engaño a Christian Domínguez.

Pamela Franco habló sobre Christian Cueva y admitió que ambos mantuvieron una relación sentimental. La bailarina y exintegrante de Alma Bella señaló que conoció al exfutbolista de Alianza Lima el 2018 en una reunión familiar en Trujillo.

“Si tuve una relación sentimental con Christian Cueva. Me involucré con él en el año 2018, pero fue en idas y vueltas. Un tema bastante complicado, en todo el transcurso de ese tiempo. Entraba en un tema de mentiras (…) Por eso es por lo que eran idas y vueltas. Por eso, él me decía una cosa, me mostraba otra cosa, luego salía otra cosa”, expresó en una entrevista en el programa 'Mande quien Mande' en América Televisión.

En efecto, Pamela Franco señaló que pudo conocer a Christian Cueva “a través de una persona” en común entre los dos y mencionó que fue el exmundialista de Rusia 2018 quien la quiso conocer tras haberla visto en dicha reunión. No obstante, precisó que no engaño a su expareja Christian Domínguez.

“Si conozco a Christian Cueva. Lo conozco a en el año 2018. A través de una persona, él quería conocerme y no aceptaba porque yo tenía otra relación en ese momento. Mi relación termina mal y días después yo lo conozco a él. Hicieron una reunión, que hicieron con una amiga”, sostuvo Pamela Franco.

Seguidamente, recalcó que hubo “coqueteos” de parte de Christian Cueva, quien insistía en conocerla. “Me presentaron a Christian Cueva en una reunión y a partir de este momento tuvimos en contacto. Sin pensarlo entre en ese juego (de conqueteos)”, dijo.

Pamela Franco admite relación sentimental con Christian Cueva. | Fuente: Instagram

