Pamela Franco anuncia su separación de Christian Domínguez tras ampay: "Soy una mujer fuerte"

Pamela Franco puso fin a su relación con Christian Domínguez luego de que la ciudadana Mary Moncada afirmara que tuvo un encuentro íntimo con el cantante y conductor de televisión. Por medio de un comunicado difundido en sus redes sociales, la bailarina de 35 años sostuvo que se separará de manera "definitiva" de Domínguez y pidió a los medios de comunicación no involucrar a su familia ni a su menor hija, María Cataleya.

"Ante los recientes acontecimientos suscitados que involucran mi vida familiar, quiero informar a la opinión pública mi separación definitiva con el señor Christian Domínguez", inició diciendo Pamela Franco en su pronunciamiento en Instagram este miércoles 31 de enero. "Entiendo el interés de los medios por hablar conmigo, pero por el momento no daré declaraciones por la tranquilidad de mi familia y en especial de mi hija”, añadió.

Asimismo, Pamela Franco, quien inició una relación con Christian Domínguez el 2019, solicitó a la prensa “que no se mencione a su menor hija para evitar que se sienta afectada emocional y psicológicamente con comentarios mal intencionados”. “Yo soy una mujer fuerte y seguiré esforzándome por ser una buena mujer, madre y artista”, sostuvo.

Finalmente, la exintegrante de Puro Sentimiento agradeció las “muestras de cariño” que ha venido recibiendo de parte de familiares, amigos y seguidores. “Ahora mi cabeza está completamente en mi trabajo y pasar todo el tiempo posible con mi hija”, indicó.

Pamela Franco dio a conocer su decisión de separarse de Christian Domínguez.Fuente: Instagram (pamelafrancoviera)

Difunden supuestos chats de Christian Domínguez con Mary Moncada

El último martes, el programa 'Magaly TV: La Firme' reveló unas conversaciones por WhatsApp que mantuvo Christian Domínguez y Mary Moncada en los últimos meses.

Domíguez, líder de La Gran Orquesta Internacional, la llamaba "amor" y le escribía de manera cariñosa para coordinar los días en que podía verse con la joven, quien viene ocasionalmente a Lima desde Estados Unidos.

“Oh, por Dios, eres una belleza. Blanquita bella. Te quiero mucho, eres una gran mujer, me encantó que estés en mi camino”, fueron algunos de los mensajes que le envió Christian Domínguez.

Cabe mencionar que el actor de 'Mi amor, el wachimán' también le escribía a su cuenta de Instagram para pedirle que se vean, por lo que no dudó en aceptar en ir a recogerla a las afueras de su edificio.

“Te voy a extrañar”, le escribía la joven al cantan de cumbia, quien le respondía de igual manera: “Te quiero mucho, eres una gran mujer, me encantó que estés en mi camino. (….) Pásala lindo con toda tu familia. Que Dios te bendiga en tu viaje. Yo también ya estoy en mi casa, disfruta mucho”, se lee en los chats.

Christian Dominguez y Pamela Franco tuvieron a su hija María Cataleya en marzo de 2021. | Fuente: Instagram (chrisdominguezof)

¿Qué dijo Mary Moncada sobre Christian Domínguez?

Las imágenes difundidas por 'Magaly TV' mostraron a Mary Moncada abordando una camioneta de color blanco que sería propiedad de Christian Domínguez, la actual pareja de Pamela Franco.

La joven de nacionalidad peruana-estadounidense mencionó que ya venía saliendo con el cantante desde hace algunos meses y contó al programa lo que había pasado en el interior del vehículo dando entender que tuvo intimidad con Domínguez.

“[¿Hubo intimidad?] Pasó lo que tuvo que pasar (...) Yo no lo voy a negar. Quizás él va a salir y va a negarlo, yo soy una persona adulta y asumo lo que hago. Yo aquí no estoy haciéndole daño a nadie. A lo mejor no soy la única chica con la que he estado, a lo mejor tendrá mejor”, respondió.

Pamela Franco puso fin a su relación con Christian Domínguez.Fuente: Instagram (chrisdominguezof)