Pamela Franco confiesa que sigue amando a Christian Domínguez: "El amor no se va de la noche a la mañana"

La cantante de cumbia rompe su silencio sobre la infidelidad de su expareja Christian Domínguez. Además, confiesa que sigue amando al padre de su hija: "No podría decir que no lo amo, porque sí lo amo".

Lo contó todo. En su anunciada entrevista en Mande Quien Mande, Pamela Franco habló sin tapujos sobre la infidelidad de Christian Domínguez y los rumores de un romance con Christian Cueva, mientras él estaba en una relación de 15 años con Pamela López.



El programa conducido por María Pía Copello había anticipado la participación de Franco con un video en el que ella llegaba al canal en una camioneta blanca, similar a la que Domínguez conducía cuando fue sorprendido siéndole infiel con Mary Moncada.



Al abordar el relación con Domínguez, Franco admitió que fue el hombre "más importante" en su vida. "El amor no se va de la noche a la mañana. No podría decir que no lo amo, porque sí lo amo". Sin embargo, tras reflexionar sobre las infidelidades de Dominguez dijo: "Siento que, después de todo, no me ama, porque si él me hubiese amado, no hubiera hecho todo eso".



¿Cómo conoció Pamela Franco a Christian Domínguez?

Pamela Franco inició la entrevista evidentemente nerviosa, confesando que aún tiene "mil cosas en la cabeza", pero con "ganas enormes de botarlo todo". Recordó a Domínguez como un hombre que llegó a su vida para brindarle apoyo cuando más lo necesitaba.



"Fue un apoyo, no lo puedo negar. Me ayudó muchísimo a salir del hoyo en el que estaba", agregó. Sin embargo, aclaró que no se interpuso en la relación anterior de Domínguez con Isabel Acevedo: "Si estuvo mal el poco luto, lo acepto".

#MandeQuienMande "Estoy siendo más madre que mujer", Pamela Franco sobre su ruptura con Christian Domínguez #MQM2024 pic.twitter.com/myNHadKWpW — Mande quien mande (@mqmtvoficial) February 12, 2024

Pamela Franco habla del ampay de Christian Domínguez

"No puedo decir que tenía señales", dijo Pamela Franco cuando le consultaron si se imaginaba que Christian Domínguez le era infiel. "Él iba del trabajo a su casa y su familia. Siempre estaba para mí. Todavía no logro entenderlo. Hacíamos todo juntos", indicó.



Sin embargo, las cosas cambiaron cuando el programa Magaly TV La Firme difundió el ampay de Domínguez con Mary Moncada, teniendo intimidad en un auto. "Veníamos de hacer las compras. Estábamos en casa. Cuando empezaron a salir las imágenes, le pregunté: '¿Christian, eres tú?' Él dijo que no".



#MandeQuienMande "No note ninguna señal" "Siempre estábamos juntos", Pamela Franco sobre Christian Domínguez #MQM2024 pic.twitter.com/I85oZYKJv9 — Mande quien mande (@mqmtvoficial) February 12, 2024

¿Cómo reaccionó Pamela Franco al ampay de Christian Domínguez?

Pamela Franco recordó que cuando vio las imágenes de Christian Domínguez en el auto con Mary Moncada entró en shock: "Conversamos, no la insulté ni grité. No sabía qué hacer". "Cuando quise desahogarme, como cualquier mujer, mi hija se puso mal. Preferí salir del cuarto y quedarme con ella".



Finalmente, aseguró que, por encima de todas las cosas, siempre tendrá en cuenta a su hija. "No sé qué pasará más adelante. Hoy estoy siendo más madre que mujer (...) Después de varios días y varias discusiones, hemos llegado a un punto de sentarnos y conversar por nuestra hija, porque ella nos necesita".

#MandeQuienMande Pamela Franco cuenta como recibió el ampay junto a Christian Domínguez #MQM2024 pic.twitter.com/UiKxRDV8dv — Mande quien mande (@mqmtvoficial) February 12, 2024

¿Pamela Franco fue infiel a Christian Domínguez con Christian Cueva?

En medio de la infidelidad de Christian Domínguez, Pamela Franco pasó de ser considerada la víctima a ser vista como la villana, luego de que Pamela López, esposa de Christian Cueva, anunciara su separación del futbolista, responsabilizando a una cantante de cumbia por la ruptura.



Con el paso de los días, López reveló que la cantante en cuestión era Franco, acusándola de haberse entrometido en su relación desde hace cinco años. Incluso, compartió una llamada con el programa Magaly TV La Firme, confrontando a Franco por el tema.

Pamela López terminó su relación con Christian Domínguez

A finales de enero, Pamela Franco terminó su relación con Christian Domínguez después de que Mary Moncada afirmara públicamente que había tenido un encuentro íntimo con el cantante y conductor de televisión.



A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, la cantante de 35 años anunció su separación "definitiva" de Domínguez y solicitó a los medios de comunicación no involucrar a su familia ni a su hija menor, María Cataleya.



"Ante los recientes acontecimientos suscitados que involucran mi vida familiar, quiero informar a la opinión pública mi separación definitiva con el señor Christian Domínguez", indicó.

Christian Domínguez: "Me siento avergonzado, miserable"

En una entrevista grabada para el programa América Hoy, Christian Domínguez abordó por primera vez el ampay difundido por MagalyTV: La Firme, en el cual fue sorprendido siéndole infiel a su pareja, Pamela Franco, con quien tiene una hija.



"Fui una persona desgraciada, que no pensó en nada, ni en su familia, ni lo que perdería; ni que iba a matar emocionalmente a tanta gente", expresó. "Lo de la infidelidad es absolutamente cierta (...) Tengo que aceptar el error grande que tuve", añadió.



"Tengo que pedirle perdón a Pamela, en primer lugar, a mis padres, a mis hijos, a mi familia entera por la vergüenza pública que les he ocasionado. Para mí fue terrible. (...) Me siento avergonzado por lo que causé, miserable".

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis