Susan Ochoa sobre su salida de "¡Se pone bueno!": "Me imagino que fue por Christian y Pamela". | Fuente: Composición

La cantante peruana Susan Ochoa reveló que ya no sería parte de “¡Se pone bueno!”, espacio televisivo que compartía con Christian Domínguez y Pamela Franco, debido a que busca continuar con su carrera musical y, también, por el ‘ampay’ protagonizado por sus excompañeros en el que se les captó besándose.

“El programa era familiar y me imagino que tras todo lo que se vio, creo que [la producción] ha dejado esa secuencia ahí”, señaló a RPP Noticias. Y es que, para la ganadora de Viña del Mar, el perfil del espacio no era compatible con las controversias en las que se vieron envueltos el cumbiambero y la conductora. “Me avisaron que la secuencia ya no iba y me imagino que fue por lo de Christian y Pamela”, manifestó.



SORPRENDIDA POR EL ‘AMPAY’

Según reveló a RPP Noticias, Ochoa se sorprendió al enterarse del ‘ampay’ entre Christian Domínguez y Pamela Franco. “Me sorprendió todo, más bien. Me cayó como un baldazo… bueno, no sé, cada uno con su vida. Yo me dedico a trabajar. Me sorprendí, porque nunca he visto nada”. Además, señaló que ella no tuvo mucho contacto con su colega Franco: “Soy sincera, realmente yo llegaba, me ponía en un camerino y con las justas salía para la grabación. Una sola vez vi a Pamela conduciendo el programa”.

Pero más allá del ‘ampay’, el alejamiento de Susan Ochoa de “¡Se pone bueno!” también estaría marcado por su inclinación a enfocarse en su carrera musical. “Yo estaba de viaje para México y entonces no podía grabar más”, indicó. La intérprete de “Ya no más” señaló estar preparando nuevas sorpresas musicales para el próximo año. Actualmente, alista sus presentaciones para el 16 y 30 de noviembre en La Estación de Barranco.