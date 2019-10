Christian Domínguez anunció su renuncia a "¡Se pone bueno!", programa que conducía junto a Pamela Franco | Fuente: Instagram

Días después de que las cámaras de “Magaly TV: La firme” captaran a Christian Domínguez besándose con su compañera Pamela Franco, el cantante de cumbia renunció al programa “¡Se pone bueno!”, el cual es emitido a través de la señal de Latina los sábados por la tarde.



El productor del espacio, Marco Plaza, confirmó esto a RPP Noticias. "[Christian] nos ha dicho que hasta aquí no más y nosotros, no solo como productora, sino como amigos, le dijimos que no hay ningún problema", manifestó.

Christian Domínguez fue presentado como conductor de este programa en agosto. Sin embargo, el cumbiambero decidió dar un paso al costado tras el escándalo mediático que desató la polémica generada por la difusión del ‘ampay’ con Pamela Franco y tras su ruptura con la bailarina Isabel Acevedo.

"No solamente renunció por el escándalo. No ha sido un escándalo, yo no lo veo así. Él estaba soltero y podía salir con quien quisiera, igual no estaba saliendo con ella (Pamela Franco). Más que todo el se va por todo lo que se vino después, las faltas de respetos y burlas", agregó.

"FUE UN BALDAZO DE AGUA FRÍA"

Asimismo, el productor señaló que la decisión de Christian Domínguez fue como "un baldazo de agua fría" y que aún no están pensando en quien reemplazará al cantante en la conducción del programa.

Como se recuerda, el pasado mes de agosto, Pamela Franco debutó como la nueva conductora del magacín “¡Se pone bueno!”, espacio que compartía con Diego Chávarry y Christian Domínguez. “Es una gran oportunidad que la estoy aprovechando al máximo", aseguró. Sin embargo, Domínguez y ella ya se conocían desde antes, pues participaron en el reality de concursos "Esto es guerra".

LAS RELACIONES DE CHRISTIAN DOMÍNGUEZ



Así como sucedió con Selena Gomez y Justin Bieber, un hilo de Twitter ha resumido el pasado amoroso de Christian Domínguez el cual, aseguran, esta caracterizado por la infidelidad.

A propósito de su reciente ruptura con la bailarina Isabel Acevedo, y el posterior 'ampay' con su compañera Pamela Franco, se enumeró sus romances con Melanie Martínez, Vania Bludau, Karla Tarazona y finalmente con Isabel. Asimismo, se recuerdan sus infidelidades con otras mujeres mientras era pareja de algunas de las mencionadas artistas.

CHRISTIAN Y MELANIE

El recuento comienza a finales del 2009 cuando Christian Domínguez participó con su esposa Melanie Martínez en "El show de los sueños: Reyes del show". La relación terminó ─según él por motivos personales y familiares─ en medio de rumores de infidelidad que se confirmaron con la aparición de fotos del cantante con Julissa Vásquez, su bailarina en el programa de Gisela Valcárcel.

CHRISTIAN Y VANIA

Ellos se conocieron cuando Vania Bludau formaba parte de la agrupación Agua Bella. Terminaron a mediados del 2013, otra vez en medio de rumores de infidelidad. Al poco tiempo de separarse aparecen fotos de Christian Domínguez con la modelo boliviana Jeannine Gonzáles y conversaciones con Daniela Rivas. En el 2014, Bludau tenía la intención de aparecer en "El valor de la verdad"; pero lo cancela debido a que el músico le manda una carta notarial y la demanda por difamación (juicio que finalmente gana).

CHRISTIAN Y KARLA

Poco después de terminar con la exchica 'reality, el cantante estaba en coqueteos con Karla Tarazona ante las cámaras de "Hola a todos", donde los dos trabajaron como conductores. Jeannine Gonzáles dijo que, a una semana de empezar esta relación, ella salió con Domínguez. A inicios del 2015, él y Karla tenían una boda simbólica y más adelante se convirtieron en padres de un niño. En el 2017, el cantante participa en "El gran show" junto a la bailarina Isabel Acevedo y se revelan fotos y mensajes entre ambos. Asi termina la relación de Christian Domínguez y Karla Tarazona.

CHRISTIAN E ISABEL

El cantante e Isabel Acevedo hicieron pública su relación mientras concursaban en "Reyes del show". Los primeros meses Karla Tarazona inició su proceso de pensión de alimentos y a fines del 2017 se reencontraron frente a las cámaras de Latina. En el 2018, se los ve a Domínguez y Acevedo en una clínica de fertilidad, pero ella niega que piensen tener un hijo. Este año terminan ─nuevamente él por motivos personales y familiares─ y aparece el 'ampay' con Pamela Franco.