No se sintió aludido. Así se manifestó el cantante de cumbia Christian Domínguez, después de que el exfutbolista Roberto Martínez se refiriera a él, a propósito de algunos consejos para infieles que dio durante la emisión del programa “Magaly Tv: La firme”.

“No siento que sea para mí”, dijo Domínguez al diario El Popular, en alusión a las afirmaciones del exesposo de Gisela Valcárcel. “Además, no le respondo a terceras personas, realmente lo tomo con humor, así de sencillo”, puntualizó.

EL CONSEJO DE MARTÍNEZ

Como se recuerda, Roberto Martínez participó como invitado en el programa “Magaly TV: La Firme”, dirigido por Magaly Medina, donde no perdió oportunidad de brindar consejos a los infieles, tras el ‘ampay’ protagonizado por Christian Domínguez en el que se le capta besando a su compañera Pamela Franco.

Durante la emisión del programa, el exesposo de Gisela Valcárcel señaló que es mejor evitar las lágrimas en público si un hombre es acusado de infidelidad. “Así no hayas sido infiel, cuando ya lloraste o cuando eres reincidente no llores, porque no te van a creer, es imposible. Llórale a tu pareja, pero en público no puedes llorar. Cuando has vuelto a tropezar con la misma piedra y sales llorando… es peor. La gente te va a agarrar cólera”, expresó.