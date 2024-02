Christian Meier disfrutó de los Carnavales de Cajamarca y se divirtió con los niños [VIDEO]

Del 10 al 14 de febrero se realizará el Carnaval de Cajamarca y está lleno de color, música, danzas y disfraces multicolores. En estos días, muchos artistas llegaron para disfrutar de las celebraciones, y uno que no faltó fue el actor y cantante Christian Meier.

Por medio de un video publicado en su cuenta de TikTok, el artista intentó pasar desapercibido entre los asistentes; por ello, se puso una peluca de cabello rizado y una mascarilla. El reto que se puso fue que no lo mojaran, pero fue sorprendido por unos niños.

"Estamos en la plaza de Cajamarca, en plenos carnavales, tratando de evitar que nos mojen. Hasta ahora nos va bien", dijo antes de que dos menores llegaran con pistolas de agua en la vía pública.

"Hemos salido casi airosos. Me agarró un ejército de niños y me empapó, pero me voy a vengar", dijo Christian Meier entre risas. Al final del clip, se tomó una foto con una señora que fue la única que lo reconoció.

Christian Meier estará en el Reactívate 2024

La décimo segunda edición del Reactívate 2024 se llevará a cabo el sábado 23 de marzo en la Explanada y Jardines del Parque de la Exposición. El evento es auspiciado por las radios Oxígeno y Megamix, del Grupo RPP y estará Christian Meier. Cabe destacar que en esta edición, el cantante y actor hará su debut en vivo con sus mejores éxitos como Carreteras mojadas, Espérame en el tren y Quédate entre otros, así como Patricio Suárez-Vértiz quien pondrá la cuota dance con su Disco Bar y A la Playa.

De igual manera, el evento contará con la participación del carismático Raúl Romero quien acaba de lanzar el libro ‘Diario de ejercicios’, la agrupación piurana Armonía 10 y la versatilidad de Daniela Darcourt.

La nueva canción de Christian Meier

“Si escapé del amor, este me ha sido esquivo. ¿Cómo amar de nuevo si no sé dónde vivo? Ya puedo ver el mar. He vuelto a casa. Ahora puedo ver el mar, no hace falta lo demás, ya no importa nada más. Finalmente, frente al mar, me despierto y vuelvo a amar”, reza una parte de la letra de su canción He vuelto a casa.

En el clip, se ve a Christian Meier manejando un auto por la carretera y luego sale dándole un beso a sus hijos. No obstante, al final del video el artista aparece en la cama mientras que su esposa Andrea Bosio Zegarra le acaricia el rostro y luce su anillo de compromiso en su mano izquierda.

