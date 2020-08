Angie Cepeda se reunió con Stephanie Cayo y Christian Meier para celebrar su cumpleaños. | Fuente: Composición

La colombiana Angie Cepeda, recordada por su protagónico en la telenovela "Luz María" y la cinta "Pantaleón y las visitadoras", pudo celebrar su cumpleaños 46 al lado de sus amigos peruanos: Stephanie Cayo y Christian Meier.

La menor de las hermanas Cayo compartió una serie de fotos de la reunión celebrada en EE.UU. En la primera imagen, aparecen el intérprete de “Carreteras mojadas”, junto a las actrices y su colega Juan Pablo Espinosa, mientras disfrutan del sol.

“Happy birthday, bella Angie Cepeda. Gracias por contagiarnos de tu alegría siempre y a mis amigos por convertir este verano en algo especial estando en casa”, se lee en la publicación de Stephanie Cayo.

Inmediatamente, la protagonista de “Pantaleón y las visitadoras” respondió con un “te adoro”, demostrándole su afecto. Por otro lado, también recurrió a su cuenta de Instagram para subir una foto con su torta: “Gracias a tod@s por los buenos deseos. Les mando todo mi amor”, fue el mensaje de la colombiana que cumplió 46 años, el pasado 2 de agosto.

REECUENTRO DE TALENTOS

Estados Unidos acabó su cuarentena obligatoria y sus ciudadanos están volviendo a sus rutinas. Los peruanos Christian Meier y Stephanie Cayo, quienes radican en Estados Unidos, se juntaron en la casa de la colombiana para almorzar juntos. El también cantante visitó el hogar de su colega y compartió este grato momento en redes sociales.

Cabe resaltar que Cayo acaba de estrenar su nueva película junto a Mel Gibson, "Force of Nature". A través de sus redes, destacó su alegría por el trabajo realizado. Como se recuerda, alrededor del mundo los cines han cerrado por la pandemia del coronavirus; algunas producciones han pospuesto sus lanzamientos para el 2021 y otras han optado por el lanzamiento streaming.

Angie Cepeda siempre recuerda con cariño a su público peruano. En 1999 protagonizó la cinta "Pantaleón y las visitadoras" y, a pesar del paso del tiempo, aún recuerda a su personaje con cariño. "Fue un paso muy importante, fue una experiencia muy hermosa, no solo porque era un personaje muy lindo, sino también la obra. Estuvo muy divertido, no me lo voy a olvidar nunca. Además fue una película que me abrió las puertas", comentó el año pasado a RPP Noticias.