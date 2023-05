Christian Thorsen bromeó sobre su cáncer de próstata: "Fue por demasiado uso"

Tras continuar con su lucha contra el cáncer de próstata, Christian Thorsen contó que la razón por la que tiene esta enfermedad se debe a que su padre sufrió lo mismo así que lo considera “una herencia familiar” con la que tiene que lidiar.

Entre risas, el actor peruano le dijo a Carlos Carlín que sigue viendo el lado bueno de su enfermedad y tomó con humor lo que le viene pasando. “Fue porque lo usó demasiado”, continuó con su relato en broma recordando a su papá. "Mis exámenes de sangre está todo muy bien, todos mis números en su sitio y no puedo estar más agradecido". agregó.

Como se recuerda, Christian Thorsen recibe un tratamiento alternativo que le ayuda a mantenerse firme y le ha servido para estar mejor de salud. “Esta bonito recibir el cariño de la gente es realmente hermoso, tengo acá todavía compañeros que trabajaron conmigo y recibir cariño de ellos es muy bonito”, dijo en ‘Arriba mi gente’.

Contra lo que pueda pensarse, para el actor nacional padecer de cáncer de próstata no significó motivo para tener miedo. "Nunca me asusté ni dije: '¿Por qué a mí?'. Más bien dije: 'Esto es un regalo'. Hoy en día me doy cuenta porque lo dije, porque estoy acá sentado y se puede ayudar a mucha gente", afirmó Christian Thorsen.

El cariño que ha recibido de las personas de su entorno —"la gente que quiero y me quiere", dijo— ha sido el aliciente para continuar adelante. "Es bonito, halagador y te da ganas de no rendirte. Es como un renacer, cuando te dicen que ya te vas a ir es como una sensación muy parecida a volver a nacer", reflexionó.

Christian Thorsen: ¿Cómo se enteró de su cáncer de próstata?

Uno de los personajes entrañables de 'Al fondo hay sitio' es Christian Thorsen, quien le dio vida al popular ‘Platanazo’. El actor se ganó el cariño del público, pero la última semana causó preocupación en ellos luego de revelar que, desde a mediados de 2022, padece de cáncer de próstata.

Por medio de un video, contó cómo fue que la enfermedad fue avanzando en su cuerpo al darse cuenta de que le dolía la cadera y que cada vez se hacía más intenso. “Yo no sabía qué hacer”, dijo. Por ello, decidió visitar a un oncólogo.

“Empecé a buscar soluciones, el primer oncólogo que me vio me dijo que tenía que tomar unas pastillas, hacerme la quimio y que tenía entre 12 y 36 meses de vida”, contó Christian Thorsen. No obstante, los resultados no eran alentadores debido a que el cáncer de próstata había hecho metástasis en los pulmones, ganglios y huesos.

El último oncólogo que visitó le dijo que las quimioterapias no eran necesarias porque ya estaba en la última fase de la enfermedad. A pesar de este diagnóstico, el actor nacional se sometió a otro tratamiento para sobrellevarlo.

A través de la terapia de Muérdago, un tratamiento para fortalecer el sistema inmunológico vio una alternativa para tener una mejor calidad de vida: “Parece que está dando muy buenos resultados, en la última tomografía había rezagos de cáncer, pero no había indicación que había cáncer en los huesos”, comentó Christian Thorsen.