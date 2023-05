Christian Thorsen: "Si me voy, me estoy despidiendo de esta manera tan bonita"

Tras la inesperada noticia que dio Christian Thorsen sobre su estado de salud, el actor peruano se pronunció sobre cómo hace frente al cáncer de próstata -que le fue diagnosticado a mediados del año pasado- y su nueva perspectiva sobre la vida.

El recordado actor de 'Al fondo hay sitio' está cambiando su manera de enfrentar la realidad y no permitirá que esta enfermedad le impida sonreír y hacer sus actividades.

"No le temo a la muerte. Posiblemente de chico le tenía miedo", dijo Christian Thorsen para el diario El Comercio. "Además, la vida viene siendo una gran experiencia para mí. Me está dando la oportunidad de disfrutar y despedirme. Si me voy, me estoy despidiendo de esta manera tan bonita de la gente", agregó.

Para el intérprete de 58 años, lo importante en una situación como la que vive es "mantenerse firme, fuerte y no rendirse". "Es una lucha dura, un tratamiento largo. No sé qué pasará después, pero la posibilidad de ayudar a través de mi testimonio me motiva", afirmó.

Christian Thorsen: ¿Cómo se enteró de su cáncer de próstata?

Uno de los personajes entrañables de 'Al fondo hay sitio' es Christian Thorsen quien le dio vida al popular ‘Platanazo’. El actor se ganó el cariño del público, pero la última semana causó preocupación en ellos luego de revelar que, desde a mediados de 2022, padece de cáncer de próstata.

Por medio de un video, contó cómo fue que la enfermedad fue avanzando en su cuerpo al darse cuenta de que le dolía la cadera y que cada vez se hacía más intenso. “Yo no sabía qué hacer”, dijo. Por ello, decidió visitar a un oncólogo.

“Empecé a buscar soluciones, el primer oncólogo que me vio me dijo que tenía que tomar unas pastillas, hacerme la quimio y que tenía entre 12 y 36 meses de vida”, contó Christian Thorsen. No obstante, los resultados no eran alentadores debido a que el cáncer de próstata había hecho metástasis en los pulmones, ganglios y huesos.

El último oncólogo que visitó le dijo que las quimioterapias no eran necesarias porque ya estaba en la última fase de la enfermedad. A pesar de este diagnóstico, el actor nacional se sometió a otro tratamiento para sobrellevarlo.

A través de la terapia de Muérdago, un tratamiento para fortalecer el sistema inmunológico vio una alternativa para tener una mejor calidad de vida: “Parece que está dando muy buenos resultados, en la última tomografía había rezagos de cáncer, pero no había indicación que había cáncer en los huesos”, comentó Christian Thorsen.