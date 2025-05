Christian Thorsen declara su amor a joven emprendedora: "Dijeron que me iba a morir. Nadie me dijo que era de amor"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Christian Thorsen celebra la vida y el amor al lado de la joven emprendedora Alejandra Castillo, con quien mantiene una relación sentimental desde hace algunos meses. Su historia nace en medio de la batalla que el actor enfrenta luego de recibir un diagnóstico de cáncer en estado avanzado.

"Hace 3 años, para estas fechas, me dijeron que me iba a morir. Nadie me dijo que era de amor", escribió el recordado Raúl del Prado de Al fondo hay sitio. La respuesta de Castillo fue inmediata en la caja de comentarios de la publicación: "¡Mi poeta hermoso! Te amo ❤️". A lo que Thorsen replicó: "Alejandra Castillo, mi musa hermosa. Te amo ❤️".

Amigos y colegas felicitan a Christian Thorsen

El mensaje despertó muestras de cariño por parte de los amigos y seguidores de Christian Thorsen, especialmente de colegas del medio artístico; entre ellos, Mónica Sánchez, actriz con quien mantuvo una relación en el pasado. "Qué hermoso saberte así, mi querido Chris, amando y amado. Te abrazo con el alma y a la vida vamos siempre por más", expresó la popular 'Charito'.

Otros actores y figuras como Magdyel Ugaz, Homero Cristalli, Stephany Orue, Vanessa Saba, Ebelin Ortiz, Marco Zunino, Laly Goyzueta, Javier Masías y Fernando Díaz también enviaron mensajes de felicitaciones al artista.

¿Quién es Alejandra Castillo?

Aunque la relación entre Christian Thorsen y Alejandra Castillo comenzó a inicios de este año, fue solo en los últimos meses que ambos decidieron compartir públicamente fotos y mensajes románticos.

Más allá del amor, la pareja también ha emprendido un proyecto juntos. Se trata de una empresa inmobiliaria bautizada como Thor&Cast, que une los apellidos de ambos. "¡Este es solo el comienzo de grandes logros que construiremos juntos!", se puede leer en una de las publicaciones de Castillo al lado del actor.

Alejandra Castillo, además, es amiga de Darinka Ramírez -expareja del futbolista Jefferson Farfán-, y al igual que ella, trabaja en el rubro inmobiliario.

