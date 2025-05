Onelia Molina terminó su relación con Mario Irivarren: "Es por mi paz y tranquilidad"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Onelia Molina puso fin a su relación con Mario Irivarren. Por medio de su cuenta de Instagram, la integrante de Esto es guerra dio a conocer su ruptura con el presentador de televisión tras la polémica durante la fiesta de Alejandra Baigorria y Said Palao donde Irivarren le dijo a Baigorria que llamaría a su expareja Vania Bludau quien estaba detrás de él en el evento.

“Hago de conocimiento público que he decidido poner fin a mi relación con Mario Irivarren. No ha sido una decisión fácil, considerando el tiempo compartido y el cariño construido, pero sí ha sido una decisión necesaria para mi paz y tranquilidad”, escribió la modelo de 25 años en un comunicado compartido este lunes.

En ese sentido, Onelia recalcó que a pesar del cariño que ambos se tienen, optó seguir con su vida “por caminos separados”. “Ha llegado el momento de seguir caminos separados. Me quedo con el amor, el respeto y el afecto que existieron durante estos dos años de relación”, señaló.

Finalmente, agradeció a Mario Irivarren por comprender su decisión de concluir con su romance luego de la exposición pública a la que fue sometida en los últimos días. “Agradezco su comprensión y el respeto hacia mi espacio personal”, concluyó.

Mario Irivarren fue captado pasando la noche en casa de Onelia Molina. | Fuente: Instagram

Onelia Molina confiesa que habló “en privado” con Mario Irivarren

Onelia Molina confesó haber hablado con Mario Irivarren de manera privada en su casa la noche del último miércoles 30 de enero, día en que las cámaras de Amor y fuego captaron al modelo entrando al domicilio de su entonces pareja.

“Me di el tiempo de pensar las cosas y tomar una decisión calmada y tranquila, tomé la decisión de conversar con Mario en privado y para mí, el lugar donde tengo mayor privacidad era mi casa. Esta conversación se dio en mi casa, necesitábamos hablar y así fue, conversamos hasta muy tarde, somos humanos y hay mucho cariño de por medio”, declaró Onelia en una entrevista con María Pía Copello en el programa Mande quien mande.

De igual manera, mencionó que habló con Mario durante varias horas en la noche y que finalmente decidieron despedirse con un emotivo abrazo.

“Ese día nos abrimos tanto, soltamos tanto que de Mario ese día me despido y no lo hago mal, me despido con un abrazo, deseándole lo mejor y ese día nos abrazamos y nos quedamos dormidos, se quedó a dormir conmigo. Hemos tenido una relación de dos años, no me voy a hacer la fuerte, hemos vivido tantas cosas bonitas y el cariño está ahí”, sostuvo.

Al ser consultada sobre si hay la posibilidad de que regrese con Mario Irivarren a pesar de la polémica, la también influencer aclaró: “Mi relación la doy por terminada con Mario (Irivarren). Estoy agradecida por todo lo que hemos vivido, pasado. Lo quiero mucho, le deseo lo mejor y para mí ese día fue el cierre de esta bonita etapa, llena de aprendizaje, de experiencias y momentos lindos. Yo me quedo con eso”.

Onelia Molina se quebró al hablar de polémica con su ex pareja Mario Irivarren. | Fuente: Instagram

Onelia Molina se quebró en vivo tras polémica con Mario Irivarren

Onelia Molina habló por primera vez sobre la polémica con Mario Irivarren, quien le pidió disculpas por haber dicho que “llamaría después” a su expareja Vania Bludau en la fiesta realizada para celebrar la boda entre Alejandra Baigorria y Said Palao.

Fue durante la transmisión del programa Esto es guerra que la modelo señaló primero estar tranquila después de lo dicho por Irivarren.

Claramente cabizbaja por la situación, Onelia no quizo profundizar sobre el tema. “Estoy tranquila. Estoy bien. Considero que hice las cosas bien de inicio a fin y estoy tranquila”, dijo en un primer momento Onelia.

No obstante, luego no pudo ocultar su tristeza y dejó derramar algunas lágrimas al ser consultada sobre cómo terminará su situación con Mario Irivarren.

"No tengo nada que decir. Son sus acciones y que él hable, porque yo no quiero decir nada. No me siento bien actualmente. Por respeto a mí, a mi familia, no hablaré porque no quiero que me vean así. Entonces, no quiero hablar”, remarcó la influencer claramente afectada.

Finalmente, sostuvo que continuará trabajando en el reality de concurso donde también está Mario Irivarren. “Este es nuestro lugar de trabajo. Yo como siempre, desde el día uno que llegué di mi cien por ciento. Voy a dar lo mejor de mí”, concluyó.

Onelia Molina emite comunicado sobre el fin de su relación con Mario Irivarren.Fuente: Instagram

