Christian Thorsen desmiente rumores sobre su muerte: "Aquí estoy, sonriéndole a la vida"

El actor Christian Thorsen continúa con su lucha contra el cáncer de próstata y, esta vez, decidió pronunciarse en redes sociales sobre la noticia de su supuesta muerte. El artista pidió a sus seguidores que no creyeran en este tipo de información.

“Para los que van diciendo por ahí que me he muerto... aquí estoy, sonriéndole a la vida”, escribió en su cuenta de Instagram donde sale sonriendo. Los seguidores, amigos y familiares comentaron la publicación para brindarle apoyo.

“La gente es así, solo quieren llamar la atención”, “Vamos Christian fuerza y fe, muchas bendiciones”, “La ignorancia en su plenitud, ud siga adelante, muchas vibras a seguir disfrutando de la vida”, “Me enerva ver que existan energúmenos mal informando con noticias negativas”, “Mucha salud para ti, para tenerte por muchos años más entre nosotros”, “Oídos sordos a tanto desubicado”, fueron algunos de los mensajes que recibió Christian Thorsen.

La imagen que compartió el actor de Al fondo hay sitio es una de las que se tomó después de celebrar su cumpleaños el pasado 19 de junio cuando celebró sus 59 años junto a sus familiares y amigos.

Christian Thorsen: ¿Cómo se enteró de su cáncer de próstata?

Uno de los personajes entrañables de 'Al fondo hay sitio' es Christian Thorsen, quien le dio vida al popular ‘Platanazo’. El actor se ganó el cariño del público, pero la última semana causó preocupación en ellos luego de revelar que, desde a mediados de 2022, padece de cáncer de próstata.

Por medio de un video, contó cómo fue que la enfermedad fue avanzando en su cuerpo al darse cuenta de que le dolía la cadera y que cada vez se hacía más intenso. “Yo no sabía qué hacer”, dijo. Por ello, decidió visitar a un oncólogo.

“Empecé a buscar soluciones, el primer oncólogo que me vio me dijo que tenía que tomar unas pastillas, hacerme la quimio y que tenía entre 12 y 36 meses de vida”, contó Christian Thorsen. No obstante, los resultados no eran alentadores debido a que el cáncer de próstata había hecho metástasis en los pulmones, ganglios y huesos.

El último oncólogo que visitó le dijo que las quimioterapias no eran necesarias porque ya estaba en la última fase de la enfermedad. A pesar de este diagnóstico, el actor nacional se sometió a otro tratamiento para sobrellevarlo.

A través de la terapia de Muérdago, un tratamiento para fortalecer el sistema inmunológico vio una alternativa para tener una mejor calidad de vida: “Parece que está dando muy buenos resultados, en la última tomografía había rezagos de cáncer, pero no había indicación que había cáncer en los huesos”, comentó Christian Thorsen.