"Te abrazo con el alma y la vida": Mónica Sánchez y su conmovedor mensaje a Christian Thorsen por su nuevo romance

La recordada actriz de Al fondo hay sitio no dudó en felicitar a su excompañero de trabajo por haber encontrado nuevamente el amor.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Después de anunciar que ha encontrado el amor en Alejandra Castillo, Christian Thorsen recibió una serie de comentarios por parte de amigos y seguidores que le desearon lo mejor en esta nueva etapa. Entre ellos se encuentra Vanesa Saba, Marco Zunino, Fernando Díaz y más, sin embargo, el que destacó fue el de Mónica Sánchez.

Su pareja en Al fondo hay sitio no dudó en enviarle un mensaje a su excompañero de trabajo. "Qué hermoso saberte así, mi querido Chris, amando y amado. Te abrazo con el alma y la vida. ¡Vamos siempre por más!", escribió. A lo que Thorsen respondió: "Moniquita querida, que así sea. ¡Vamos por más! Abrazo del alma también".

¿Quién es Alejandra Castillo?

Aunque la relación entre Christian Thorsen y Alejandra Castillo comenzó a inicios de este año, fue solo en los últimos meses que ambos decidieron compartir públicamente fotos y mensajes románticos.

Más allá del amor, la pareja también ha emprendido un proyecto juntos. Se trata de una empresa inmobiliaria bautizada como Thor&Cast, que une los apellidos de ambos. "¡Este es solo el comienzo de grandes logros que construiremos juntos!", se puede leer en una de las publicaciones de Castillo al lado del actor.

Alejandra Castillo, además, es amiga de Darinka Ramírez -expareja del futbolista Jefferson Farfán-, y al igual que ella, trabaja en el rubro inmobiliario.

¿Christian Thorsen y Mónica Sánchez fueron pareja?

A fines de 2010, Magaly Medina compartió un 'ampay' donde los actores de Al fondo ha sitio supuestamente eran pareja. Si bien ninguno confirmó o negó tener un romance, en las imágenes se vio que salían juntos y tenían complicidad. En agosto de 2011, las cámaras del programa de la 'Urraca' volvieron a captarlos en algunas citas.

Sin embargo, se dijo que Thorsen le había sido infiel a Sánchez cuando fue grabado en Trujillo con varias mujeres. Ante ello, él le pidió disculpas a Mónica por ponerla en una situación incómoda, no obstante, la actriz, lejos de molestarse, tomó una actitud madura y se pronunció:

"Él es una persona libre y yo también. Nosotros seguimos siendo amigos. A veces se intenta y no funciona, y eso no quiere decir que no nos respetemos y nos sigamos queriendo", dijo en ese entonces. En julio de 2012, en entrevista con Domingo al Día, Mónica Sánchez, afirmó que sí tenía una relación con Thorsen. "Si me ven con él, bueno, pues, ya es obvio. Si ya tienen las imágenes, ¿qué tanto preguntan? Ya está, sobran las preguntas". Pese a que no dieron detalles de su ruptura, ambos mantienen una buena amistad.

Espacio Vital ESTUDIO REVELA DETECCIÓN DEL CÁNCER DE PRÓSTATA EN LA SALIVA Una innovadora prueba de saliva podría convertirse en una herramienta más precisa que los métodos actuales para detectar el cáncer de próstata, según sugiere un nuevo estudio. El doctor Elmer Huerta, asesor médico de RPP, habló del tema en Espacio Vital. Leer más Compartir Espacio Vital Share 00:00 · 00:00