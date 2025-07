Cindy Marino denunció agresión por parte de su expareja Ricardo Miñán: "Estoy haciendo lo que corresponde hacer"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La actriz cómica Cindy Marino denunció haber sido víctima de agresión por parte de su expareja y padre de su última hija, el empresario Ricardo Alonso Miñán. Según un informe del programa Magaly TV, la firme, el hecho ocurrió el pasado 20 de abril en la ciudad de Sullana, Piura, durante el feriado de Semana Santa.

De acuerdo con el parte policial citado por el programa, "la denunciante se encontraba en compañía del padre de su hija y de dos personas más en el interior del restaurante Eureka, ubicado en Sullana, cuando el denunciado comenzó a agredirla, inicialmente de forma verbal con palabras soeces, para luego golpearla con la mano abierta en la cabeza y el rostro. Luego se retiró del lugar a bordo de su vehículo".

¿Qué dijo Cindy Marino tras haber denunciado a su expreja?

El programa de Magaly Medina se comunicó vía telefónica con la actriz, quien confirmó la denuncia, aunque prefirió no brindar mayores detalles sobre lo ocurrido.

"Sí, existe la denuncia, lo cual no voy a detallar. Esto ha pasado en abril y, bueno, yo he hecho lo que correspondía hacer" declaró Marino.

Cuando la reportera le preguntó si era la primera vez que vivía una situación así, la actriz respondió: "No te voy a dar más declaraciones al respecto. Estoy haciendo lo que corresponde como madre, lo que corresponde como mujer. Estoy tomando las decisiones que considero mejores para mí y para mis hijos. Ya estoy separada".

Expareja de Cindy Marino tenía otras denuncias por agresión

Cabe recordar que en 2023, Magaly TV, la firme difundió denuncias similares de otras exparejas de Ricardo Alonso Miñán. En ese entonces, el equipo del programa contactó a Cindy Marino, pero respondió lo siguiente:



"Hasta el momento yo estoy bien. Yo soy una mujer con carácter y tomaré la mejor decisión. Jamás voy a estar al lado de una persona tóxica, dañina o violenta. Eso conmigo no va a pasar. Si pasó con ellas, qué pena. Si pasa con muchas mujeres, qué pena por las que lo aguantan".

Consultada ahora por esas declaraciones, la actriz cómica aclaró que nunca intentó defender a su ahora expareja.

"Yo no saqué cara por él, yo dije que no era lo que en ese momento me estaba pasando. Tenía conocimiento, pero no era lo que a mí me demostraba en ese momento. No fue sacar cara, conté lo que a mí me estaba y no pasando en ese momento, nada más", aseguró.

Cindy Marino admite que idealizó a Miñán

Hace unos meses, Cindy Marino ofreció una entrevista al programa Dame más Tomás, del canal de YouTube Truvu, donde ya había confirmado su separación de Miñán. En esa conversación, reconoció que el problema había sido idealizar a su expareja.

"Cuando las cosas no funcionan, es mejor separarse. ¿Para qué te vas a desgastar? Con la experiencia que he tenido con el papá de mi bebita, me autoanalicé y dije: ‘acá está el problema’. Idealicé. Entonces, el problema no fue él, el problema fui yo", señaló.

