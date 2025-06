"La abrazaría": Tilsa Lozano le agradece a Magaly Medina por difundir 'ampay' de Jackson Mora

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Tilsa Lozano agradeció a Magaly Medina por difundir las imágenes donde se ve a su exesposo Jackson Mora con la periodista española Laura Fernández cuando todavía Tilsa y el exboxeador estaban casados.

En ese sentido, la ex ‘vengadora’ afirmó que la conductora de Magaly TV: La Firme le ayudó a “abrir los ojos” con Jackson Mora, quien días atrás aseguró “amar” a Tilsa Lozano y querer salvar su matrimonio hasta el último día que firmaron su divorcio.

“Exactamente, algo bueno hizo (Magaly Medina). Lo raro es que dicen que la chica (Laura Fernández) se va a casar, así que parece los dos jugaban en la misma cancha (…) En realidad me hace un favor”, señaló la exconejita de Playboy.

Para Tilsa Lozano, a pesar de que Magaly Medina siempre la ha criticado con sus comentarios “con veneno”, esta vez, según dijo, la abrazaría por mostrar a Jackson Mora con su acompañante en imágenes comprometedoras.

“La opinión de ella (Magaly Medina) no es relevante para mí, pero en este caso la abrazaría y le daría las gracias. Es lindo saber que no estaba loca, como él (Jackson Mora) me quería hacer creer y que tomé la decisión correcta al separarme”, expresó la modelo a Trome.

Finalmente, Tilsa Lozano precisó que no le importa lo que haga Jackson Mora tras su divorcio y que solo confirmó sus sospechas de infidelidad cuando estaban juntos. “La vida es tan buena que siempre saca a la luz todo. Me quedaré con el sinsabor de haber estado con un mentiroso”, concluyó.

Jackson Mora admitió errores durante su relación con Tilsa Lozano. | Fuente: Instagram

Tilsa Lozano se quebró tras 'ampay' de Jackson Mora con periodista española

Tilsa Lozano se vio afectada al referirse al informe emitido por el programa Magaly TV: La firme, el cual mostró imágenes comprometedoras de Jackson Mora junto con la periodista española Laura Fernández, cuando aún estaban casados.

La personalidad de televisión no pudo evitar quebrarse en La noche habla, programa que conduce en Panamericana Televisión. Aunque intentó mantener la compostura, las lágrimas le ganaron y no pudo hilar palabras en ese momento. Sus compañeros de conducción respetaron el silencio hasta que, luego de unos segundos, Lozano retomó el aire y dijo: "El show tiene que continuar".

Más adelante, se dio un espacio para pronunciarse sobre el informe que deja mal parado al exluchador. Con voz entrecortada, Tilsa Lozano señaló: "Yo no necesito, no quiero y no me provoca [hablar mal de él] porque yo no soy así. (…) Simplemente, lo que yo estoy haciendo es contar la verdad. Y la verdad se contradice al floro del señor. Punto".

Del mismo modo, Lozano recordó haber tenido sospechas de la cercanía entre Jackson Mora y Laura Fernández. Incluso dijo que lo confrontó, pero, según cuenta, él negó todo.

Al ver las imágenes comprometedoras y comprobar fechas, Tilsa Lozano dijo que siente que sus dudas estaban justificadas. "¿Y yo qué le digo? Si esa foto fue tal día, él me mintió, y ahí a mí se me disparó una alarma. ¿Y qué pasó? Cinco meses más tarde me doy cuenta de que yo tenía razón", acotó.

Jackson Mora reveló su último intento para salvar su matrimonio con Tilsa Lozano. | Fuente: Instagram

Jackson Mora también fue captado con joven anfitriona en discoteca

Jackson Mora también fue captado con una joven anfitriona dentro de un centro nocturno, avivando un posible romance luego de que la misma mujer estuviera con él en el aeropuerto Jorge Chávez días atrás.

Fue el programa La Noche Habla, donde Tilsa Lozano es una de las conductoras, que mostró al exboxeador saliendo el último fin de semana con una esbelta joven a quien Jackson Mora describió como “parte de su staff” la primera vez que fueron vistos juntos.

“Hoy en la Noche Habla, a las 11, sin filtro, sin luto y con anfitriona recargada. Jackson Mora se desata en su salida de soltero. La foto y video que lo ponen en el ojo de la tormenta y ojo es la misma anfitriona con quien se le vio saliendo del aeropuerto”, enfatizó la voz en off del adelanto compartido en redes sociales.

Asimismo, de acuerdo con información de Trome, la mujer es identificada como Jennifer Barreto, una joven anfitriona que publica fotos de sus viajes, paseos, vestidos y bikinis en redes sociales y quien estaría vinculada con el exesposo de Tilsa Lozano.

