Clara Seminara a comediantes del “Wasap de JB": “No puedo creer que mientan para protegerlo”

Clara Seminara presenta pruebas en contra de Enrique (Yuca) Espejo. | Fuente: Instagram

Hace algunos meses, la actriz y exintegrante del programa de comedia “El Wasap de JB” realizó una denuncia pública y judicial por tocamientos indebidos y actos contra el pudor contra el comediante Enrique (Yuca) Espejo, luego de revelar que este la había tocado sin su consentimiento.

Luego de que el comediante se disculpara en la televisión, y a meses de la polémica, Seminara ha filmado un video publicado en Instagram, para revelar que Espejo le ha enviado una carta notarial pidiéndole que se retracte de lo dicho y que le pida disculpas públicamente, o que muestre pruebas en su contra.

Es por esa razón que Seminara ha publicado una compilación de videos que evidencian las contradicciones de algunos testigos, junto a un mensaje dirigido al presunto agresor y a quienes fueron sus compañeros por años.

“Como ya me conocen, aquí van las pruebas, en donde los testigos que lo apoyan y defienden se contradicen, mienten y me dan la razón”, aseguró.

Asimismo, comentó que haciendo el video publicado encontró más contradicciones de las que recordaba y agregó que sintió pena al salir del programa de esa manera, debido a que consideraba a sus excompañeros de trabajo como su familia.

“No puedo creer que le crean a él y no me crean a mí, no puedo creer que mientan para protegerlo, cuando todas las personas que han salido a hablar saben realmente lo que pasó”, contó evidentemente afectada.

Finalmente, la comediante aseguró que, por su tranquilidad y, a pesar de que no ha recibido unas disculpas de sus excompañeros de trabajo, ha decidido perdonarlos “para tener paz”, incluido a Enrique (Yuca) Espejo.

“Perdono a todos los que han salido a hablar mintiendo en mi contra, perdono a Jorge y a Karim por las decisiones que tomaron, perdono al agresor. (…) Perdono a toda esa gente que comenta creyendo que son graciosos o que insulta en redes sociales pensando que exagero o que no significa nada, que hay personas que la pasan peor. Sí, seguramente hay personas que la pasan peor, pero precisamente por gente como ustedes, que cuando uno sale a hablar, lo juzgan. Si regresamos al pasado y me preguntan lo que haría, no me quedaría callada”, argumentó.