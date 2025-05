¿Indirecta o aclaración? Claudia Portocarrero comparte un mensaje tras la polémica con la esposa de Dilbert Aguilar

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Luego de la polémica generada por el encuentro entre Claudia Portocarrero y el cantante Dilbert Aguilar, la exbailarina optó por no pronunciarse directamente sobre la reacción de Jazmín Gutarra, esposa del artista. En lugar de ello, la popular 'Ñañita' compartió un mensaje referente al empoderamiento personal.

La molestia de Gutarra surgió luego de que la expareja coincidiera en la grabación de un video promocional para el pódcast de la exbailarina. "La verdad, no lo sabía. Si él me hubiese comentado, yo le hubiese dicho que me incomoda. Él sabe las cosas que han pasado. Las mentiras que ella ha salido a decir y yo me he quedado callada sin mostrar pruebas por él", expresó.

¿Cuál fue el mensaje que Claudia Portocarrero publicó tras la molestia de la esposa de Dilbert Aguilar?

Claudia Portocarrero decidió hacer a un lado las críticas y publicó en sus redes sociales el siguiente mensaje:

"Obsesiónate contigo misma. Con tu crecimiento. Con tu poder, con tu paz. Deja de poner tu energía en personas o situaciones que no la merecen. No estás aquí para mendigar atención, amor o validación. Estás aquí para evolucionar, para construir, para liderarte (...) Sé tu propio proyecto. Sé tu inversión más importante".

En una nueva publicación en sus historias de Instagram, 'La Ñañita' compartió otro mensaje que mantuvo la misma línea de empoderamiento:



"Que las opiniones de los demás no alteren tu esencia. Solo tú sabes quién eres. Que nadie te haga dudar de tu valor".

Dilbert Aguilar minimiza la molestia de su esposa

Dilbert Aguilar se pronunció acerca del disgusto expresado por su esposa, pero más allá de reconocer un hipotético error, 'El pequeño gigante de la cumbia' restó importancia a las declaraciones de Jazmín Gutarra.



"La pasamos súper chévere, como siempre, como en todos los pódcast que he estado me tratan con cariño y voy a cualquier pódcast que me inviten, soy artista y voy a donde sea (...) ¿Por qué tendría que haber problema? ¿Qué de malo estoy haciendo yo?", comentó Aguilar.

¿Cuál es la situación sentimental actual de Claudia Portocarrero?

En diciembre de 2023, Claudia Portocarrero, conocida en el mundo de la farándula como 'La Ñañita', contrajo matrimonio con el ciudadano neerlandés Michael Witkamp, padre de su hija. Ella lo conoció en 2013, un año después de poner fin a su relación con Dilbert Aguilar.

Sin embargo, la llegada de su primogénita estuvo marcada por un momento gris para Claudia. Ella aseguró que permaneció sola durante el parto, ya que Michael se encontraba trabajando en su país natal.

"Cuando mi niña nació, estuve sola en la sala de operaciones. Él iba y venía debido a sus compromisos laborales, así que me tocó afrontar ese momento en soledad", compartió 'La Ñañita' en una ocasión.

En 2017, tomaron la decisión de separarse, sin embargo, Claudia y Michael decidieron mantener una relación amigable por el bien de su hija. La empresaria reveló que la determinación de poner fin a su romance se debió a las diferencias en cuanto a sus roles en la vida.

"Él quería que me quedara en casa, disfrutando de la tranquilidad de los bosques de Holanda y tomando café a su lado (...), yo no nací para ser ama de casa", expresó en un comunicado en ese entonces.

Sin embargo, con el paso del tiempo, la pareja decidió darle una nueva oportunidad al amor. Actualmente, residen juntos en Países Bajos, pero Claudia Portocarrero regresa constantemente al Perú para realizar actividades laborales y reencontrarse con su familia.