“Me siento burlada como mujer”: esposa de Dilbert Aguilar enfurece por reencuentro del cantante con Claudia Portocarrero

Dilbert Aguilar y Claudia Portocarrero sorprendieron a todos al dejarse ver juntos en redes sociales. El cantante de cumbia y la modelo conocida como ‘La Ñañita’ tuvieron una larga relación de doce años siendo una de las parejas más llamativas de la farándula local hasta el 2013, año en que pusieron fin a su romance.

Ahora, el artista conocido como 'El pequeño gigante de la cumbia' se dejó ver al lado de su expareja en un video promocional de Transformándonos, el nuevo podcast de la exbailarina y personalidad de televisión.

En el registro audiovisual, de breves segundos, se ve como Aguilar mueve las manos al ritmo de una pegajosa música, mientras Claudia Portocarrero mueve las caderas y los brazos junto al cantante, quien hace muecas y gestos, mostrando la buena química que tienen.

Cabe resaltar que fue la propia Claudia Portocarrero quien compartió el video en su cuenta de TikTok logrando más de 51 mil reacciones y más de 800 comentarios de usuarios que se vieron sorprendidos por el reencuentro.

“Y porque ustedes lo pidieron. En la segunda emisión de nuestro podcast Transformándonos nos compaña 'El pequeño gigante de la cumbia', Dilbert Aguilar. Los esperamos este viernes a las 7 p. m. por nuestro canal de YouTube. Solo en Transformándonos. ¡Caminemos juntos hacia nuestra mejor versión!”, se lee en la descripción del post.

Jhazmin Gutarra es la esposa de Dilbert Aguilar y madre de su última hija. | Fuente: Facebook

Esposa de Dilbert Aguilar enfurece por video del cantante con Claudia Portocarrero

Por su parte, Jhazmin Gutarra, esposa de Dilbert Aguilar y madre de su última hija, expresó su indignación con el cantante y Claudia Portocarrero. En diálogo con América Hoy, Gutarra mencionó que desconocía del reencuentro de su esposo con su expareja.

“La verdad, no lo sabía. Si él me hubiese comentado, yo le hubiese dicho que me incomoda. Él sabe las cosas que han pasado. Las mentiras que ella ha salido a decir y yo me he quedado callada sin mostrar pruebas por él”, expresó.

En ese sentido, resaltó que ambos le faltaron el respeto al dejarse ver juntos y mostrando una complicidad ante el público. De igual manera, recordó que Claudia Portocarrero está casada con el ciudadano neerlandés Michael Witkamp.

“Es una falta de respeto lo que ellos me están haciendo a mí. Digo ellos porque ella como mujer, y todavía casada, le sigue el juego. Entonces, si yo fuese otra persona le llamo a su esposo y le digo lo que está haciendo y lo que hizo tiempo atrás y con pruebas”, mencionó.

Dilbert Aguilar y su esposa Jhazmin Gutarra integran la orquesta 'La Tribu'. | Fuente: Facebook

Esposa de Dilbert Aguilar: “Me siento burlada como mujer”

En otro momento, Jhazmin Gutarra afirmó que hubo un momento en que Claudia Portocarrero “la lastimó con mentiras”. “Puedo desenmascararla, pero yo prefiero quedarme callada y que solo Dios haga lo que tengo que hacer”, manifestó.

Del mismo modo, mencionó “confiar en Dios y que pronto se sabrá la verdad”. “A mí me está buscando mucha gente y ganas no me faltan de salir a hablar, pero no lo voy a hacer”, reiteró.

Por último, la también integrante de la orquesta La Tribu mencionó que “a veces tienen que pasar cosas como esta para abrir los ojos”.

“Yo me siento, de verdad, burlada como mujer. (Dilbert Aguilar) me faltó el respeto no solo a mi como mujer sino a la mamá de su hija porque sabía cómo ella (Claudia Portocarrero) me hizo sentir cuando él estaba a punto de irse y no hizo nada por mí”, sostuvo.

Por último, consideró que si Dilbert Aguilar “tuviera un poquito de respeto o cariño hacia ella hubiese evitado” una grabación con Claudia Portocarrero. “Es triste enterarte a través de las redes. Eso es lo más triste”, concluyó.

