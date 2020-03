Anahí de Cárdenas, Daniela Sarfati y Ethel Pozo son algunas figuras que se han referido sobre el coronavirus. | Fuente: Instagram

Tras declararse al coronavirus como una pandemia global y aumentar los casos en el Perú, el presidente de la República, Martín Vizcarra, anunció varias medidas, lo cual no es ajeno a las figuras del espectáculo.

La conductora Ethel Pozo se refirió a la suspensión de clases anunciada por el mandatarioy contó cómo lo están asumiendo sus hijas, quienes han debido dejar sus centros de estudios.

"Me parece que es algo que se veía venir. Esto ya ha pasado en otros países en donde hay más casos confirmados de coronavirus. Al confirmarse dos casos más creo que es prudente que los niños estén en las casas y que un poco los aislemos. Tomemos todas las medidas necesarias para que no se propague el virus", dijo a El Popular.

"Van a mandar las tareas y clases por correo hasta que vuelvan el 30", indicó. "Estamos ante un tema de emergencia como ha dicho el presidente por el coronavirus y ellas tiene que entenderlo así y cumplir con sus obligaciones estar en las casas", añadió.

Asimismo, la actriz Anahí de Cárdenas, quien enfrenta su lucha contra el cáncer, lamentó que ella forme parte de la población vulnerable al coronavirus, pero aprovechó para pedir a sus seguidores que sean responsables.

“Ahora todos debemos ser responsables. Creo que esa es la palabra clave: responsabilidad”, escribió en Instagram. “Si es que han cancelado las clases en los colegios o han dado libre en el trabajo es para que se queden en sus casas, no para ir al mall”, advirtió la actriz.

“Estas medidas preventivas no son vacaciones, son medidas de seguridad, sobre todo para los que no estamos con las defensas al 100%. Hazlo por ti y por las personas que quieres. Está en todos cuidarnos”, indicó.

“¿Qué puedo hacer yo, para contribuir con el bienestar común de la sociedad? El pánico nunca ayudó a nadie, pero la prevención salva vidas”, concluyó Anahí de Cárdenas.

Por su parte, la también actriz Daniela Sarfati se refirió al desabastecimiento de los supermercados, que se ha producido debido al pánico por el coronavirus, e hizo un llamado a la calma.

“Tomemos las cosas con calma. Estas son unas medidas de precaución. Las cosas no están tan terribles. Hay situaciones peores en el país que deben solucionarse más que esta, pero tomemos esta decisión con mucha responsabilidad. No vayamos a los supermercados a arrasar con todo. No, por favor. Calma, mucha calma”, expresó en sus ‘stories’ de Instagram.