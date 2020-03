Anahí de Cárdenas tendrá que realizar 12 nuevas quimioterapias para erradicar el cáncer de mama. | Fuente: Instagram

La actriz Anahí de Cárdenas escribió en su cuenta de Instagram sobre su proceso de quimioterapia que viene realizando para tratar el cáncer de mama. Después de que se enteró de su diagnóstico, la artista ha ido compartiendo los pormenores de su tratamiento a sus seguidores.

Luego de que confirmara que le aumentaron 12 quimios más, la protagonista de “No me digas solterona 2” contó a sus fanáticos cómo es que se sintió luego de su primera quimio blanca:

“Primera quimio blanca. Renegué y renegué cuando me dijeron que iban a ser 12 en vez de 4. Renegué cuando me dijeron que serían más suaves, porque a pesar de eso me cambiaban lo que ya tenía planeado”.

Continuó comentando que se molestó mucho porque no sabía que tendrían unos efectos secundarios tan fuertes: “Renegué sin saber, adelantándome a una realidad imaginaria, sin hacerle caso al doctor cuando dijo que sería mejor, sin confiar en el proceso. Renegué”.

Anahí de Cárdenas finalizó su mensaje asegurando que está preparada para las 11 quimios que le quedan y se siente confiada en que todo saldrá bien: “Hoy fue mi primera quimio blanca, y solo he dormido. El efecto secundario más grande que he tenido es sueño. Fuera de eso, estoy lista y esperándote de pecho!”.

¿QUÉ ES LA QUIMIOTERAPIA BLANCA?

Este proceso también es conocido como Taxol y se realiza una vez a la semana. El Taxol también es un fármaco anticanceroso que ayuda a disminuir las probabilidades de que las células cancerígenas se regeneren.

Son 12 sesiones y los efectos varían en cada cuerpo. Puede producir fatiga sueño, malestar de cuerpo y si algunas personas sufren de alergia, puede ser peor.

EL DIAGNÓSTICO

A inicios de noviembre, la actriz reveló que fue diagnosticada con cáncer de mama, luego de realizarse su chequeo médico anual. La también bailarina indicó que mantiene la esperanza de superar esta enfermedad.

Ella debutó como actriz en la serie “Esta sociedad”, transmitida durante el 2006. Ha trabajado en la televisión y el cine en las producciones "Al fondo hay sitio", "Lalola" y "Dioses". En el 2009, Anahí de Cárdenas fue parte del 'reality' "El show de los sueños" y en el 2013 lanzó su disco pop "Who's That Girl". Ella participa en la cinta "Rómulo y Julita" y, en abril, estrenará la comedia "No me digas solterona 2".