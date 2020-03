Anahí de Cárdenas realiza creativo video de sus gatos en la cuarentena. | Fuente: Instagram

La cuarentena obligatoria, ordenada por el presidente Martín Vizcarra para evitar el contagio del virus COVID-19, ha logrado que todos los peruanos saquen a flote su creatividad.

La actriz Anahí de Cárdenas es una de las figuras que se ha animado a realizar pequeños videos para mostrarle a sus seguidores cómo es vivir la cuarentena cuando se tiene tres gatos en casa.

De Cárdenas, que desde noviembre del año pasado lucha contra el cáncer de mama, compartió un clip en el que canta y hace eco de los latidos de su corazón, mientras sus gatos, Lila, Tita y Chino, la acompañan.

Como es sabido, los gatos son animales poco cariñosos, por lo que Anahí de Cárdenas plasma la tranquilidad que estos le transmiten en su día a día.

"Cortometraje inspirado en la cuarentena. Me estaré volviendo loca?", anotó la actriz de "No me digas solterona". Asimismo, la artista utiliza hashtag #YoMeQuedoEnCasa para hacer hincapié en que todos deben cumplir con el aislamiento social.

PIDE SOLIDARIDAD

Anahí de Cárdenas utilizó el sarcasmo para referirse específicamente a la cantidad de papel higiénico que han adquirido algunos ciudadanos. "Pienso en las personas comprando tanto papel higienico y solo se me viene una imagen a la cabeza. Todos disfrazados de momias como lo hacíamos cuando eramos niños", escribió.

"¿Qué van a hacer con tanto papel higiénico? ¿Se lo van a comer? ¿Van a hacer ropa de él?", añadió la artista con la intención de hacer que las personas no se alarmen.

En ese sentido, De Cárdenas pidió solidaridad a sus más de 1.2 millones de seguidores de Instagram. Asimismo, indicó que al comprar todos los artículos de limpieza, hacen que otros se queden sin los mismos.

"Seamos solidarios! Con esa mano tan limpia que tienes te puede contagiar una persona que no ha podido comprar gel antibacterial porque tu te compraste todos los pomos que habían", aseveró. "Buen viernes para todos. Tranquilidad. Respeto. Tolerancia", concluyó.