Patricia Portocarrero envió un mensaje romántico a su pareja con quien se encuentra pasando la cuarentena. | Fuente: Instagram / Patricia Portocarrero

El 2019 fue un año fructífero para Patricia Portocarrero. Más allá de los varios proyectos cinematográficos y televisivos en los que estuvo envuelta, en el terreno amoroso la intérprete también tuvo novedades.

Y es que, tras siete años de soltería, la actriz de “Los Vílchez” confesó que tenía nueva pareja. Se trata de Fabrizio Lava, con quien mantiene una relación desde el año pasado y a quien, en más de una oportunidad, le ha manifestado su amor de manera pública desde sus redes sociales.

Así lo hizo otra vez, recientemente, desde su cuenta de Instagram. En medio de la pandemia del nuevo coronavirus, Portocarrero contó que se encuentra pasando el aislamiento social obligatorio junto a su enamorado con una fotografía en la que recuerda su viaje a Cancún.

“Recuerdos de un viaje a Cancún. Encontrar el amor y tener con quien pasar a cuarentena no tiene precio. Te amo, Fabrizio Lava”, escribió la actriz de “Locos de amor 3”.

¿CÓMO SE CONOCIERON?

La exintegrante de “El santo convento” afirmó que se mantuvo soltera durante varios años, situación que no le generó ninguna molestia, pero extrañó a varios de sus conocidos. “Yo he estado siete años sola y he sido absolutamente feliz. Nadie me creía cuando yo decía que estaba sola y soy feliz, muy feliz. Entonces siempre me decían por qué hablaba así, de repente estaba resentida. Pero no, estaba muy feliz”, recalcó al respecto.

Durante ese lapso, Patricia Portocarrero aseguró haberse dedicado al cuidado de su hijo de 7 años. Sin embargo, se reencontró con Fabrizio Lava cuando ella dictaba clases en una escuela. “Yo lo conozco muchos años después, a través de unas clases que yo daba en un colegio. Nunca supe que era de mi colegio hasta que me lo reencuentro”, relató.

Así, paso a paso, Lava ha pasado a ser parte de su vida y también de la de su hijo, a quien se lo presentó primero como un amigo y, más adelante, como su actual pareja. “Cuidé mucho ese proceso hasta que él [su hijo] ya lo aceptó”, agregó.