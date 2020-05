Emilia Drago celebró un 'baby shower' virtual a pocos meses de dar a luz a su segunda hija. | Fuente: Instagram / Emilia Drago

Fue el 20 de diciembre del año pasado cuando Emilia Drago y su esposo Diego Lombardi anunciaron que se convertirían en padres por segunda vez. Pero ninguno de los dos sabría entonces que este embarazo se llevaría a cabo en medio de una pandemia.

Los ánimos, sin embargo, no se han visto mellados en la pareja. Por el contrario, no solo han lanzado un microprograma familiar, sino que, este sábado, Emilia Drago decidió darle la bienvenida a su segundo bebé con un ‘baby shower’ virtual.

Así lo dio a conocer la actriz a través de sus redes sociales. “Hoy le hicimos una fiestita de bienvenida a Lara”, escribió desde su cuenta de Instagram. Y seguidamente relató que, a pedido de su pequeña hija Luna, decidieron celebrar esta reunión a pesar del confinamiento.

“Luna no paraba de preguntarme varias veces a la semana cuándo iba a ser esa ‘fiesta especial’ para su hermana. Así que decidimos hacer un pequeño baby shower virtual con la familia”, contó la intérprete de “Asu Mare”.

Celebrar un ‘baby shower’ en pleno aislamiento social obligatorio puede traer ciertas complicaciones. Pero no para Emilia Drago, quien junto a su esposo se arreglaron para preparar algo especial para los tres.

“Tenía algunos regalitos que había guardado y me las ingenié, entre delivery y amigas lindas que me ayudaron, para tener algunos regalos también para Luna”, indicó Drago, y luego afirmó que su decoración “fue muy sencilla”. “Pero Luna fue muy feliz”, concluyó.

UN EMBARAZO EN CUARENTENA

Como se recuerda, la actriz pasa la cuarentena mientras su estado de gestación avanza, y hace unos días confesó que no es fácil, pues además de algunos planes frustrados, las emociones mismas del embarazo la hacen vulnerable.

"Muchos me preguntan cómo estoy pasando la cuarentena embarazada, mi primera respuesta es ¡Bien!. Sin embargo, tampoco es que todo esté bien bien", señaló en su cuenta de Instagram.

"Como a muchas mamás, me ha pasado que no tenía muchas cosas listas. Sí pues, a pesar de tener muchas herencias de Luna para su hermanita, hay varias cosas que quería comprar y no he podido y no voy a poder. No logré hacerme una sesión de fotos bonita con mi panza. El cuarto de mi hijita no está listo, mandé a hacer algunos muebles que claramente no llegarán en estas semanas", comentó.

Pese a ello, Emilia Drago destacó la sensibilidad de su hija, quien a su corta edad le muestra su preocupación cuando la ve mal, por lo que recalcó que eso y su futura bebé le dan la fuerza para continuar durante esta etapa.

"En los pocos momentos que me siento o me da alguna contracción fuerte viene y me dice ....'Mamita, tranquila, yo te cuido (me da un beso)... ¿Ahora ya jugamos?' Jajaja", contó. "Son épocas difíciles. Claramente no me imaginé pasar mi embarazo así, pero siempre le pongo la mejor actitud a todo. Y por supuesto que hay momentos muy lindos y alegres. Lo mejor de todo es que ahora tengo dos motivos por los cuáles luchar día a día", concluyó la intérprete peruana.