Pedro Suárez Vértiz desea cantar en vivo para sus fanáticos pero su enfermedad se lo impide. | Fuente: Facebook

El cantante Pedro Suárez Vértiz escribió un sentido mensaje en su cuenta de Instagram tras confesar que su mayor deseo es hacer un concierto en vivo a través de Facebook Live para todos sus fanáticos.

Sin embargo, aseguró que eso no será posible ya que tiene un problema en sus cuerdas vocales por el cual solo puede dirigirse a sus fanáticos mediante publicaciones y mensajes. Nunca ha escrito sobre su enfermedad, pero esta vez quiso hacerlo ya que vio que muchos de sus colegas dan presentaciones en redes sociales y él no puede hacerlo.

A pesar de ello, Pedro Suárez Vértiz ofreció una solución lanzando un medley de sus mejores canciones y presentaciones.

“CONCIERTITO EN CUARENTENA: Vamos a relajarnos un poquito. Cuanto quisiera cantarles a todos desde mi casa vía Facebook Live. Pero no importa porque encontré este medley (popurrí) de grandes favoritas suyas y en muy buena calidad”, comienza su mensaje.





Pedro Suárez Vertiz contó que se compró una guitarra ya que quiere sentirse como antes cuando iba de gira con sus compañeros: “Me acabo de comprar una guitarra y no sé para qué. También estoy restaurando un viejo amplificador a tubos. Como si siguiera de gira”.

Se animó a relatar una anécdota donde sus exparejas se molestaban porque prefería su instrumento: “Yo he sufrido de insomnio por no poder dejar de pensar en alguna guitarra. Todas mis parejas se molestaban cada vez que cogía una guitarra porque decían que me olvidaba de ellas, a pesar que al inicio les encantaba”.

Pedro Suárez Vertiz continuó su publicación agradeciendo a todos quienes siguen escuchando sus discos: “Gracias por tener mi música tan presente. Uds hacen que me sienta como si les cantara todos los días. Tanto que me olvido de que me pasó lo que me pasó. Tocaba tanto mis canciones y en tantos lugares que simplemente brotaban de mi cuerpo como si fuera un manantial”.

Finalmente, el intérprete de “Globos en el cielo” pidió a sus seguidores que compartan el vídeo para hacer más alegre esta cuarentena: “Disfruten este mini concierto porque cuando canto lo hago con todo el corazón. Compartan por favor, para alegrarles la cuarentena a la mayor cantidad de gente posible. Buenos días amigos míos y feliz jueves para todos”.