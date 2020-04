El productor Ricardo Morán se mostró emocionado por el rechazo de la homofobia en el discurso de Martín Vizcarra. | Fuente: Instagram

Ricardo Morán se sintió conmovido por el mensaje del presidente Martín Vizcarra, después de que se estableciera días de la semana para la salida de hombres y mujeres. En ese sentido, el productor de televisión destacó que el gobierno peruano incluyera a las personas trans ante la aplicación de dicha restricción.

“Nuestro Gobierno es inclusivo, no tengan ningún temor, cuando hablamos de varones y mujeres no estamos solamente teniendo en cuenta una mentalidad de uno u otro (…) Van a tener claramente instrucciones las FF.AA. y la Policía Nacional, que hacen el control, para que esto no sea pretexto de ninguna medida de carácter homofóbico”, aseguró el mandatario.

Al escuchar las palabras de Vizcarra, el presentador Ricardo Morán expresó su emoción en las redes sociales. De esta manera, agregó —en respuesta al congresista Alberto de Belaunde— que la comunidad trans se encuentra entre las que más sufren mayor discriminación y, por ende, es importante que lo mencione el presidente de la República.

→ Estoy emocionado y conmovido Alberto. La comunidad trans es una de las más discriminadas. Que el presidente lo diga de frente al país es muy poderoso. Somos como

“Estoy emocionado y conmovido, Alberto. La comunidad trans es una de las más discriminadas. Que el presidente lo diga de frente al país es muy poderoso. Somos como nos identificamos. No lo que diga el DNI”, escribió desde su cuenta oficial en Twitter.

Además, Ricardo Morán considera que la inclusión de temas LGTB en el mensaje presidencial sobre la pandemia del nuevo coronavirus significa un avance y presente para lograr que el Perú sea un país más civilizado.

“El DNI no necesariamente refleja la identidad de género de las personas. Esto es un avance y precedente enorme hacia un país más civilizado. Qué lástima que haya ocurrido en este contexto tan duro. Pero es un avance fundamental”, respondió a un usuario sobre las palabras de Martín Vizcarra durante la cuarentena.