Mayella Lloclla pasó su cumpleaños en plena cuarentena y rodeada de su familia. | Fuente: Twitter / Mayella Lloclla

El aislamiento social obligatorio decretado por el Gobierno para frenar el avance del nuevo coronavirus coincidió con fechas especiales para muchas personas. Fue el caso de Mayella Lloclla, quien cumplió años este 1 de abril, pero no dejó de celebrarlos con quienes la rodean.

Así, la actriz mostró a través de sus redes sociales cómo pasó su onomástico. Desde su cuenta de Twitter, escribió: “Mis 34, un cumpleaños diferente, pero con muchísimo amor”. Luego agregó: “Mi mejor regalo y el más importante, mi familia”.

Asimismo, Lloclla se mostró agradecida con sus seguidores, quienes le hicieron llegar sus felicitaciones en este día. “Gracias a todos que desde muy temprano han tenido muchas muestras de cariño hacia mí, muchísimas gracias de todo”, indicó, seguido de un hashtag que rezaba: ‘cumpleaños en cuarentena’.

VOLVER CON SU EXPAREJA

Hace unas semanas, Mayella Lloclla conversó con el diario Trome y habló sobre cómo fue que decidió regresar con el padre de su hijo, Jhefry Vásquez, con quien estuvo separada por unos seis años. Asegura que él es “el amor de su vida” y están pasando por un buen momento tanto familiar como laboral.

La actriz peruana aseguró que a pesar de estar alejados, siempre hubo un sentimiento mutuo: “Estuvimos separados (como pareja), pero siempre hubo cariño y confianza. La comunicación nunca se perdió. Nos dimos cuenta de que estábamos perdiendo tiempo y decidimos volver”.

Asegura también que el hecho de retomar su relación con Jhefry Vásquez fue cosa del destino ya que Mayella Lloclla confiesa que está feliz con él: “Si esa persona es para ti, lo será, y si no, hay que seguir adelante y quererse. No tenemos que depender de un hombre para ser felices, pero sí complementa. Estoy muy agradecida con la relación que tengo, pero no es la felicidad pura”.