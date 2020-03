Mayella Lloclla y Jhefry Vásquez retomaron su relación y se muestran más felices que nunca. | Fuente: Instagram

Mayella Lloclla conversó con el diario Trome y habló sobre cómo fue que decidió regresar con el padre de su hijo, Jhefry Vásquez, con quien estuvo separada por unos seis años. Asegura que él es “el amor de su vida” y están pasando por un buen momento tanto familiar como laboral.

La actriz peruana aseguró que a pesar de estar alejados, siempre hubo un sentimiento mutuo: “Estuvimos separados (como pareja), pero siempre hubo cariño y confianza. La comunicación nunca se perdió. Nos dimos cuenta de que estábamos perdiendo tiempo y decidimos volver”.

Asegura también que el hecho de retomar su relación con Jhefry Vásquez fue cosa del destino ya que Mayella Lloclla confiesa que está feliz con él: “Si esa persona es para ti, lo será, y si no, hay que seguir adelante y quererse. No tenemos que depender de un hombre para ser felices, pero sí complementa. Estoy muy agradecida con la relación que tengo, pero no es la felicidad pura”.

La protagonista de “Dos hermanas” lo considera como “el amor de su vida” y hace una reflexión sobre lo que fueron esos seis años de separación: “Luego de seis años de enamorados tuvimos a nuestro hijo y nos separamos porque no nos entendíamos. Pero hace dos años regresamos y estamos muy contentos de retomar la relación, de seguir luchando por nuestra familia. Mi hijo es el más feliz”.

Sin embargo, a pesar de ese momento oscuro, Mayella Lloclla siempre recuerda cómo fue que conoció a su actual pareja: “Cuando grababa ‘Sarita Colonia’, tenía 21 años y me enamoré de un ‘flechazo’. Vivimos una relación muy bonita y ahora tenemos un hijo (Gael) de ocho años”.

MAYELLA LLOCLLA EN “DOS HERMANAS”

Aunque sus últimos proyectos han sido para la pantalla grande, Mayella Lloclla reveló que tenía ganas de volver a trabajar con Michelle Alexander.

“¡Por fin regresé a la televisión! Con Michelle siempre han estado las propuestas de volver y se cruzaban los tiempos, estaba afanada con el cine, pero ahora con mucha anticipación pudimos coincidir y estoy entusiasmada porque fue la primera que apostó por mí”, expresó la actriz que hizo hace 16 años “Dina Páucar”.

Asimismo, se refirió a las nuevas figuras de la actuación, como Melissa Paredes, y sostuvo que mantenerse en el medio depende de cada uno. “Si quieren seguir en este mundo, tienen una oportunidad y también para prepararse. Va a la par”, sostuvo.