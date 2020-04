Tras convertirse en actriz, Melissa Paredes no reniega de su etapa como chica 'reality'. | Fuente: Instagram

En menos de una década Melissa Paredes ha sabido reinventarse. De su breve paso como Miss Perú 2012 a chica 'reality', para luego cumplir su sueño: ser actriz. De su paso por los dos primeros rubros, vivió tanto cosas buenas como malas. Pero sin ellas, "creo no estaría donde estoy ahora".

Entre el 2012 y el 2017, formó parte de distintos shows de competencias como el efímero programa "Desafío", "Bienvenida la tarde" y "Esto es guerra". Aunque algunos artistas prefieren olvidarse de su etapa en este formato, no es su caso. Ella no ha deseado desprenderse de su imagen de chica 'reality'.

"Nunca, tampoco es que no me guste. Al contrario, no me parece que ser una chica ‘reality’ sea malo, es un trabajo honrado como el de todos", recalcó al diario Correo.

En este momento, Melissa Paredes ha hecho un alto a las grabaciones de la telenovela "Dos hermanas", debido a la pandemia del coronavirus, pero señala que continúa aprendiendo con cursos online de actuación ya que "ser actor es un constante aprendizaje".





Después de su exitoso paso en la actuación, este año le ofrecieron incursionar en la conducción; pero no aceptó ya que su trabajo en la ficción le demanda mucho tiempo. "Por ahora y a estas alturas ya no sabemos qué pasará más adelante", comentó.

NUEVO PROTAGÓNICO

Recientemente, estrenó la telenovela "Dos hermanas" donde interpreta a Mery. Sobre su nuevo protagónico, Melissa Paredes señaló que le gusta su personaje porque "es una mujer que no la ha tenido fácil de niña. Ha sufrido mucho y tiene un carácter bien formado. Sabe lo que quiere y lo que no. Mery es una mujer de armas tomar".

La actriz sostuvo que, en ese sentido, se siente identificada con su personaje. "Trabajo desde los 13 años y estoy acostumbrada a salir adelante sola", manifestó.

Se espera que, pasado el estado de emergencia, las producciones nacionales puedan retomar sus grabaciones.