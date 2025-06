Daniela Cillóniz reclama deuda al 'Loco' Vargas por romper una cama de su hotel cuando estaba con Tilsa Lozano

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La actriz y periodista Daniela Cilloniz reveló que el exfutbolista Juan Manuel Vargas, conocido como 'El loco', mantiene una deuda con ella desde hace varios años. Según relató, este pendiente se originó durante una estadía del exseleccionado nacional en su resort, cuando visitó el lugar junto con Tilsa Lozano, su entonces pareja.

"Sí y es de hace muchos años. Lo que pasa es que un fin de semana se fue a Wakama (su hotel en Chincha) con Tilsa y, bueno, estaba tan emocionado que me rompió la cama y el colchón", relató Cilloniz, sin dar mayores detalles sobre cómo ocurrió exactamente el percance.

Consultada sobre el monto de la deuda, la expresentadora de Enemigos públicos precisó que esta bordea los 500 dólares. "Fue un colchón king Rosen más la tarima, unos 500 dólares. Al menos que me invite una parrilla ahora que hace el podcast Las parrillas del Loco y vamos saldando la deuda", dijo a Trome.

'El loco' rompió la cama y Tilsa rompió su amistad con Cilloniz

Además del daño material en su hotel, Cillóniz recordó que el incidente desencadenó una discusión con Tilsa Lozano que terminó por afectar su amistad.

"Acabo de recordar que fue ese fin de semana que se acabó nuestra amistad. 'El loco', después de romper la cama, regresó a Lima, Tilsa se quedó, ella estaba en la ducha, él la llamó, vi su teléfono y lo apunté, ella se molestó y nos distanciamos por más de tres años, hasta que finalmente volví a recuperar su amistad", comentó.

Finalmente, Daniela confía en que Tilsa no se incomodará y que esta revelación no volverá a afectar su amistad. "Ella sabe cómo soy, espero que no se moleste", concluyó.

Juan Manuel Vargas se arrepiente de su relación con Tilsa Lozano

Han pasado 12 años desde que el romance secreto entre Juan Manuel Vargas y Tilsa Lozano estalló en los medios. Durante todo este tiempo, el exfutbolista optó por el silencio, pero en una reciente charla sin filtro con Verónica Linares, decidió hablar. Y lo hizo sin rodeos: "Me arrepiento", aseguró.

"No me gusta ver gente sufrir, llorar. De eso sí me arrepiento", dijo Vargas en el podcast La Linares, donde también reveló que en su momento rechazó una oferta de 50 mil soles para sentarse en el infame sillón rojo de El valor de la verdad, cuando el programa aún era transmitido por Latina.

Aunque evitó nombrar a Tilsa Lozano, el exseleccionado habló sobre las consecuencias de su infidelidad en su familia, especialmente en su pareja, Blanca Rodríguez. También reveló que, aunque aún no ha pedido perdón a sus hijos, sí lo hizo con la madre de ellos.

"A ellos no les pedí perdón, pero a ella sí (...) Si me pongo a hablar de lo que pudo haber pasado... sería egoísta decir que mi verdad la sabían. Me tildaron de muchas cosas, pero me quedé callado", comentó.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis