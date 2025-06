Patricio Parodi elige a Luciana Fuster sobre Sheyla Rojas, pero afirma: "Las dos tienen buena chispa"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Patricio Parodi se sinceró sobre sus exparejas: Sheyla Rojas, Flavia Laos y Luciana Fuster. El integrante de Esto es guerra señaló que estuvo con las tres modelos entre sus 20 y 30 años por lo que resaltó el poco tiempo que anduvo soltero.

“Estuve con mis tres parejas que son mediáticas y conocidas. Mis lapsos de soltero han sido pocos meses. Creo que me conectaba muy rápido con alguien (…) Con las tres (Sheyla, Flavia y Luciana) terminé bien. Al menos de mi parte. Nunca hice nada malo, como para que me odien”, reflexionó el chico reality durante una conversación con Mario Hart y Hugo García para el podcast Al Límite.

En otro momento, Patricio Parodi tuvo que elegir entre Sheyla Rojas y Flavia Laos para conducir juntos algún eventual programa de televisión. “Si tuviera que elegir, creo que elegiría a Sheyla porque ahorita está con las monedas. Ella es empresaria y tiene ‘mente de tiburón’. Además, hay que comprar las cámaras, el estudio y hay que invertir”, sostuvo.

En otro momento, recordó la entrevista donde Flavia Laos aseguró que solo saldría con hombres que ganan, como mínimo, 20 dólares mensuales.

“Flavia ha dicho cuánto tiene que ganar su pareja. Dijo 20 mil dólares mensuales. Ella dijo que tiene que ganar más de lo que ella gana”, comentó Parodi. En seguida, Hugo García mencionó: “La puso muy arriba”. “Yo llego pero para 20 soles, para invitarle un pollito broster”, bromeó Parodi.

Patricio Parodi y Luciana Fuster confirmaron el fin de su relación en julio del año pasado. | Fuente: Instagram

Patricio Parodi sobre Luciana Fuster: “Terminamos bien, le deseo lo mejor”

En otro momento, Patricio Parodi tuvo que volver a elegir, pero esta vez entre Sheyla Rojas y Luciana Fuster con quien terminó su relación hace menos de un año.

“Las dos tiene buena chispa, pero yo creo que elijo a Luciana porque ha tenido años en la radio. He trabajado con ella muchos años, fuera de cosas sentimentales que pude haber tenido con ella. Luciana me parece que es una buena partner”, manifestó.

Seguidamente, Parodi se sinceró sobre la ruptura con Luciana Fuster, quien ya confirmó su relación con cantante colombiano, Juan Morelli.

“Terminamos muy bien. Yo cuando paso la página, imagino que ella también, es tener contacto cero. Cada uno por su lado. Yo le deseo lo mejor. Se respeta que está en una relación, así que le deseo lo mejor”, acotó el modelo de 31 años.

Por último, Patricio Parodi descartó tener algún contacto con Fuster. No obstante, recalcó que no tendría problemas en retomar alguna comunicación.

“No hubo más contacto con ella. Por ahí, me la he cruzado alguna vez en algún programa al mediodía, pero más allá de eso no. Si tuviera que hablarle, no tendría problema en hacerlo”, añadió.

Patricio Parodi y Sheyla Rojas anunciaron su noviazo el 2015 y terminaron dos años después.

Patricio Parodi negó haber causado ruptura entre Flavia Laos y Pablo Heredia

Patricio Parodi negó haber tenido alguna responsabilidad en la ruptura entre Flavia Laos y Pablo Heredia, tal como lo comentó el actor argentino en el adelanto de El valor de la verdad.

“No voy a hablar de terceros jamás (…) ¿que si yo me metí? Para nada”, respondió tajantemente. Además, descartó cualquier cercanía con Heredia: “Yo a Pablo no lo conozco, o sea, sé quién es, me lo he cruzado, pero no soy amigo de él”, dijo Parodi en diálogo con Amor y Fuego.

Pablo Heredia reveló que terminó su relación con Flavia Laos luego de ver el beso en televisión entre ella con Patricio Parodi. Por su parte, Flavia confirmó en un live que Heredia le pidió explicaciones tras el incidente, lo que derivó en el fin de su romance.

Parodi, ahora enfocado en su faceta como streamer, también fue consultado sobre supuestos problemas con el alcohol en la relación de Flavia. Sin embargo, prefirió evitar la polémica.

“La gente puede hablar muchas cosas, yo nunca voy a hablar de mis relaciones. Prefiero no comentar nada malo de mis exparejas, siempre me voy a quedar con lo bonito”, sostuvo.

