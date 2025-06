Onelia Molina se defiende de críticas por salida nocturna con Anderson Santamaría: "Me verán con él"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Onelia Molina rompió su silencio luego de ser captada junto con Anderson Santamaría en una cena nocturna por las cámaras del programa Magaly TV: La Firme, donde tanto ella como el futbolista peruano aparecen acompañados de un grupo de amigos.

Ahora, la integrante de Esto es guerra se defendió de las críticas vertidas en redes sociales tras ser vista con el deportista nacional a pocas semanas de terminar su relación con Mario Irivarren.

“Por más que yo salga con una persona, ya sea amigo, o amiga, eso no quiere decir que estoy empezando a tener una relación sentimental o que yo esté saliendo con esa intención”, comenzó diciendo la modelo en su podcast Doble sentido donde conduce con Patricio Parodi y Roxana Molina.

Onelia señaló que en estas últimas semanas ha estado saliendo “con muchos amigos y amigas”, ya que es una persona que vive sola y que, simplemente, aceptó una invitación para almorzar —o cenar— “en buena compañía”.

“Actualmente yo no busco a nadie para tener una relación, pero si me dicen vamos a comer y salimos a almorzar, yo normal”, sostuvo.

Onelia Molina y Mario Irivarren terminaron su relación tras boda de Alejandra Baigorria y Said Palao. | Fuente: Instagram

Onelia Molina: “No estoy preparada para salir con alguien”

Onelia Molina recalcó que “no se siente lista ni preparada” para iniciar un romance con alguna persona. “Ni siquiera para empezar a conocer a alguien”, agregó.

“No quiero que me vinculen en una supuesta relación porque creo que una persona debe estar al cien por ciento sana en sus emociones. Es importante sanar para poder dar el cien por ciento y empezar una relación o simplemente conocer a alguien”, expresó.

Asimismo, la chica reality reiteró que “no quiere nada con nadie” por lo que descartó cualquier amorío con Anderson Santamaría.

“Yo no quiero nada con nadie. Sé que me van a vincular. Sé que el morbo vende, pero me van a ver con él y muchos más amigos, entrenando, bailando, jugando, divirtiéndome, sí, pero no quiero nada con nadie ahora”, acotó.

Por último, la también odontóloga mencionó que no se trata “de guardar un luto” sino que quiere estar sola por una decisión propia.

“Más que un luto, yo considero que es un tema propio. Algo mío. No quiero estar con nadie. No me siento lista y actualmente siento que tengo que sanar muchas cosas en mí”, concluyó.

Recientemente, Anderson Santamaría se incorporó al club Universitario de Deportes. | Fuente: Instagram (universitario1924)

Onelia Molina terminó su relación con Mario Irivarren

Semanas atrás, por medio de su cuenta de Instagram, Onelia Molina dio a conocer su ruptura con Mario Irivarren tras la polémica durante la fiesta de Alejandra Baigorria y Said Palao donde este le dijo a Baigorria que llamaría a su expareja Vania Bludau quien estaba detrás de él en el evento.

“Hago de conocimiento público que he decidido poner fin a mi relación con Mario Irivarren. No ha sido una decisión fácil, considerando el tiempo compartido y el cariño construido, pero sí ha sido una decisión necesaria para mi paz y tranquilidad”, escribió la modelo en un comunicado.

En ese sentido, Onelia recalcó que, a pesar del cariño que ambos se tienen, optó por seguir con su vida “por caminos separados”. “Ha llegado el momento de seguir caminos separados. Me quedo con el amor, el respeto y el afecto que existieron durante estos dos años de relación”, señaló.

Finalmente, agradeció a Mario Irivarren por comprender su decisión de concluir con su romance luego de la exposición pública a la que fue sometida en los últimos días. “Agradezco su comprensión y el respeto hacia mi espacio personal”, concluyó.

